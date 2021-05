Färre i behov av covidvård – nu sänker regionen beredskapsnivån: "Behöver verkligen all återhämtning "

Antalet patienter som behöver vård för covid-19 har den senaste tiden sjunkit i Gävleborg. Just nu vårdas 14 patienter för coronaviruset på Gävle sjukhus varav fyra personer är inlagda på IVA.

Det betyder att vården fortsatt är belastad, men att fler vårdplatser nu kan användas till övrig vård, skriver Region Gävleborg på sin hemsida.

– Det har varit en ansträngd tid för vården med två coronavågor tätt in på varandra. Pandemin är inte över, men vår förhoppning att smittspridningen fortsätter att sjunka och därmed vårdbehovet. Personalen behöver verkligen all återhämtning de kan få nu under sommaren, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Men skulle trenden brytas har regionen en plan för att ställa om vården igen, förklarar Johan Kaarme.

– Men vi hoppas att årstiden och vaccinationerna ska trycka ner smittspridningen tillsammans med fortsatt följsamhet av rekommendationerna. Det är nödvändigt att vi inte släpper på rekommendationerna om vi ska kunna fortsätta trycka ner smittan, säger Kaarme.

Stabsläge är den första nivån av tre beredskapsnivåer och innebär bland annat att en särskild sjukvårdsledning följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder, skriver Region Gävleborg på hemsidan.