Femme Royale från Gävle släpper fjärde singeln på ett år: "Börjar bli dags för en EP"

26-åriga Emmy Åsblom är född i Gävle och uppvuxen i Skutskär. I fjol släppte hon sin första singel, "How Bad". "Let Somebody In" som kom tidigare i juli blir fjärde singeln i ordningen efter "I Don't Wanna Lose" och "Jamie". Den senaste låten är baserad på Emmy Åsbloms egen historia och handlar om att våga släppa taget om någon man älskar, för att kunna tillåta sig själv att börja älska någon annan. Allt insvept i ett drömskt poplandskap.

– Jag har fått fin respons, de som har hört låten säger att den känns äkta och att det märks att den handlar om mig, säger hon.

Hon berättar att det var nervöst innan, att hon inte riktigt visste hur reaktionerna skulle bli.

– Innan har jag gjort hårdare pop, det här ju en mer av en popballad. Men det är också fördelen med singlar, det går att testa olika saker utan att allt behöver ha en röd tråd. Så kanske blir det något helt annat i höst.

Singeln "Let Somebody In" har funnits med henne under ett års tid, och egentligen var det inte meningen att den skulle släppas.

– Men den kändes så pass fin och betydelsefull att jag var tvungen, och såhär i efterhand känns det skönt att faktiskt ha gjort det.

Emmy Åsblom är numera bosatt i Stockholm och jobbar även i en klädbutik för att, som hon säger, "kunna ha ett normalt liv".

– Kanske är det också därför som det är roligare att skriva låtar när jag väl gör det, säger hon.

Och att mer musik är på gång råder det inga tvivel om:

– Det finns absolut planer på en EP under nästa år, men det tar ju lite tid att få ihop allt.

Men det är inte bara låtskrivandet som är intressant för Femme Royale. Med bakgrund på Vasaskolans jazzlinje i Sandviken har det varit naturligt att spela live – något hon saknar när studioarbetet tar över.

– Jag är verkligen sugen på att komma ut och spela live mer, särskilt som jag spelar ihop med ett band. Vi spelade på Pop House i Stockholm i juli, men det skulle vara roligt att ha ett release-gig i Gävle till hösten. Vi tittar på passande ställen.