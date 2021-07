Femte raka för Kungsgården efter seger mot Storviks IF

Formen är bra just nu för Kungsgården. På fredagen kom femte raka segern i division 5 Gestrikland herr i fotboll, 5-0 (3-0), hemma mot Storviks IF. Det innebär att Storviks IF åkte på femte raka förlusten.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Kungsgårdens Albin Svedvall, som stod för hela fyra mål i matchen.

Christopher Persson gjorde också ett mål för Kungsgården.

Med fyra omgångar kvar är Kungsgården i serieledning, medan Storviks IF är på tolfte plats.

Kungsgården tar sig an Ockelbo i nästa match hemma fredag 6 augusti 18.30. Storviks IF möter Forsbacka 2 hemma söndag 8 augusti 15.00.