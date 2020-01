Festligt firande av Inner Wheel-dagen i Sandviken

Inner Wheel, ett av världens största kvinnliga nätverk, firar årligen bildandet av organisationen 10 januari. Det var den dagen år 1924 då Mrs. Margarette Golding och några andra rotaryfruar gick samman och startade den första Inner Wheel-klubben i Manchester, England. Målsättningen var att stötta Rotarys hjälpverksamhet. Organisationen spred sig under årens lopp i England, till Europa och övriga världen. I dag finns över 100 000 medlemmar i 4 000 klubbar i mer än 100 länder.

I Sandviken bildades en klubb 1974. Sedan 2012 krävs ingen anknytning till Rotary för att få vara med i Inner Wheel. Alla kvinnor som ställer upp på ledorden Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse är välkomna som medlemmar.

I år uppmärksammades Inner Wheel-dagen i Sandviken med ett högtidsarrangemang på Racines Café och Bistro på Sandbacka Park. Efter en uppskattad italiensk buffé underhölls de cirka 40 deltagarna av den välkände författaren, journalisten och satirtecknaren Ulf Ivar Nilsson. Dagen till ära hade han valt ut ett antal spännande historier om mer eller mindre kända Sandviken-kvinnor. Gästerna fick under kvällen även lyssna till fin sång och musik av Maya Talens.

Insänt av Kerstin Jonson