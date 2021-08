Filmstaden i Gävle tillfälligt stängd till följd av översvämning: "Vatten överallt"

Det skulle kunna gå att tro att det huvudsakligen är lokaler i markplan eller källarplan som har tagit skada av översvämningarna, men till Filmstaden i Gävle har vattnet tagit sig in på samtliga våningsplan och utrymmen, till salonger, foajéer, och även på kaféet Coffeehouse By George. Exakt hur det har gått till vet inte biografchef Göran Stenfelt, men vätan har i salongernas fall tagit sig in via taket. Kanske kan ledningar och rör ha bidragit. Huruvida det handlar om ända från byggnadens absoluta topp, där parkeringen finns, är inte bekräftat. Under eftermiddagen jobbar Ocab för fullt med att suga upp vatten i lokalerna.

Filmstaden tog beslut centralt om att stänga Gävlebiografen till och med söndag och ge kompensation till dem som har köpt biljetter under perioden tills dess.

– Att vi ska kunna öppna på måndag tycker jag känns lite för optimistiskt just nu, men jag hoppas att vi kan det, säger Göran Stenfelt.

Även Gallerian Nian har tagit skada och meddelade under onsdagen att affärscentrat håller stängt tills vidare. Här finns källarlokaler som ska ha ha tagit skada, förutom utrymmen där allmänheten rör sig.

Det som framför allt har utsatts för påfrestningar på Filmstaden är väggar, tak och mattor.

– När jag kom in här i morse vid sex var det vatten överallt. Och det droppade in i ett elskåp också.

Elen är alltså delvis utslagen: i personalrum, omklädningsrum, kontor och kaféet på markplan. Den fungerar dock i salongerna, men Stenfelt vågar inte slå på den där med risk för att vattnet ska bli strömförande. Lyckligtvis har maskinrummet och alla projektorer i de sju salongerna, som kostar en miljon var, klarat sig.

För Göran Stenfelt är det inträffade snopet då han efter en sjukskrivning 2019 kom tillbaka till jobbet 2020 precis lagom till när corona slog till och tvingade biograferna att stänga.

– När vi nu äntligen började komma i gång och igen och hade James Bond framför oss, då kommer det här.