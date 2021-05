Fjärran Höjderbadet öppnar som planerat 1 juni: "Sett fram emot länge"

Precis som badchefen Johanna Thorsell höll tummarna för har beslutet att öppna Fjärran Höjderbadet och Valbobadet igen 1 juni nu fattats i samråd med Region Gävleborg och länsstyrelsen.

– Det här har vi sett fram emot länge och vi hoppas att såväl nya som gamla gäster hittar tillbaka till oss. Om alla följer våra tillfälliga badregler och förhållningssätt hoppas vi kunna erbjuda våra besökare en sommar full med bad på Fjärran Höjder och Valbobadet, säger Johanna Thorsell.

Följande åtgärder har beslutats utifrån pandemilagen för att säkerställa ett tryggt besök för samtliga gäster och minimera trängsel och smittspridning:

► Det totala antalet besökare på Fjärran Höjderbadet är begränsat till 500 personer – och 264 personer på Valbobadet. Skyltar informerar om maxantal för olika ytor som gymmet, alla pooler, omklädningsbås och idrottssalar.

► Vid högt tryck finns kösystem utanför huvudentréerna i väntan på att släppa in gäster. Fjärran Höjderbadets besökare med giltigt bad- och/eller gymkort och de som betalar badinträde via swish går in via en egen utomhusentré.

► Alla besökare till anläggningarna uppmanas att duscha och byta om hemma eller utomhus på anläggningarna där omklädningsrum och duschar finns. Gräsmattorna har kritats upp för att hålla avstånd.

► Badande gäster, föreningsverksamhet och simskolor får tillgång till bassängerna vid olika tider. På Valbobadet får inomhusbassängen och omklädningsrum endast nyttjas av föreningar och sommarsimskolan. Endast utomhusbassängen är öppen för allmänheten. På Fjärran Höjderbadet är inomhusytor som relaxavdelning, omklädningsrum, basturum och mindre sociala ytor stängda.

► Ett giltigt men pausat bad- eller gymkort på Fjärran Höjder kan återaktiveras med start från 1 juni.

Personer i riskgrupp bör undvika att besöka anläggningarna.

Vecka 26–29 håller Fjärran Höjders inomhusbad tillfälligt stängt för renovering. Under perioden uppmanas besökare att vistas och bada utomhus. Fjärran Höjders utomhusbad är öppet till 30 september medan Valbobadet stänger utomhusbadet 5 september.