Fler lyxtomter ska byggas i Ockelbo – så ser planerna ut: "Vi vill ju gärna att folk ska flytta hit"

Bara häromveckan lade Ockelbo kommun – återigen – ut en tomt till försäljning på Äppelbacken intill Bysjön. Detta efter att kommunen köpt tillbaka den från en köpare som inte bebyggt fastigheten på över två år.

Fem år efter att det första spadtaget togs på Äppelbacken, har kommunen alltså ännu inte lyckats sälja alla tomter.

Trots detta är tekniska chefen David Hedman övertygad: Intresset att bygga, bo och, till att börja med, flytta till Ockelbo, är stort.

Nu har kommunen därför pekat ut ytterligare platser där man vill anlägga nya "lyxtomter".

– Vi är på gång med flera bostadstomter. Bland annat undersöker vi om vi kan förlänga Ängsvägen. Där finns det möjlighet för kommunen att anlägga sex nya tomter, säger David Hedman.

Totalt ska omkring tio villatomter och två tomter för flerfamiljshus, alltså lägenheter eller liknande, vara på gång i centrala Ockelbo.

De platser som kommunen pekat ut för bygge – förutom en förlängning av Ängsvägen – är Torggatan samt gamla Frankssons såg. På Torggatan planeras en tomt och vid det gamla sågverket planeras runt fem tomter.

– Dessa tomter anläggs av oss. Och det blir på samma premisser som Äppelbacken där vi tidigare anlade tomter, säger David Hedman.

Kommunen kopplar alltså in vatten, avlopp och bredband via fiber, via underleverantörer. Eventuella försäljningar sköts av mäklare.

David Hedman kan inte ge något besked när tomterna kommer vara klara – eller vad den slutgiltiga kostnaden kommer bli. Men klart är att vissa av fastigheterna kan bli lättare att få till än andra.

Vid Frankssons såg, till exempel, har man börjat upprätta en detaljplan. Men där måste marken saneras innan man eventuellt kan riva och bygga nytt.

Det projektet ligger därför långt fram i tiden.

Enligt en utredning som gjordes av Sweco 2012 ska marken innehålla flera cancerogena ämnen som arsenik, koppar och krom. En större sträcka av Testeboån kommer även den behöva muddras. Kommunen är sedan 2016 huvudman för arbetet.

Saneringen har dock skjutits på flera gånger. Den finns heller inte med i kommunens budget för perioden 2021-2023.

Varken David Hedman eller Ockelbos tillförordnade kommunchef Ann-Katrin Sundelius kan svara på när – eller av vem – saneringen kan komma att utföras.

Tidigare har kommunalråd Magnus Jonsson (S) sagt att kommunen även tittar på möjligheter att anlägga tomter i de mindre byarna som Åmot, Lingbo och Jädraås.

Men enligt David Hedman ser kommunen just nu bara privat byggintresse i centrala Ockelbo.

– Vi letar hela tiden efter möjligheter där vi kan hitta och utveckla så attraktiva lägen för fastighetsbygge som möjligt. Vi vill ju gärna att folk ska flytta hit. Det är många som vill bo i centrala Ockelbo med ett attraktivt läge, nära skog och natur, säger David Hedman.