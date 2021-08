Flera år efter tacklingen mot Brynässpelaren – nu ställs Larkin inför rätta

7 november 2017 spelade Brynäs mot tyska Adler Mannheim i Champions Hockey League. I slutminuten av matchen tacklades Brynäs Daniel Paille av motståndets Thomas Larkin så hårt att han sedan dess inte kunnat spela ishockey.

► Se klipp från händelsen i spelaren nedan

Ett år senare väcktes ett åtal om misshandel mot Larkin. Våren 2019 skickade Daniel Paille dessutom in ett skadeståndskrav för bland annat sjukvårdskostnader och inkomstförluster. Kravet gäller mot Thomas Larkin och klubben Mannheim solidariskt.

– Viss mån av våld är ok inom kontaktsporter men går man över tröskeln hamnar man i det straffbelagda området, vilket vi bedömt att han gjort, säger åklagaren Joel Teran.

Thomas Larkin förnekar att han begått brott.

– Han har inte med avsikt försökt skada Paille. Han har forecheckat och de har krockat, säger spelarens advokat Ulrik Smedberg.

► LÄS MER: Djupdykning i förundersökningen – Thomas Larkin: "Jag är förvånad att Paille inte accepterat min ursäkt"

Rättegången dröjde och sköts upp vid flera tillfällen. Tingsrättschefen Anita Wallin Wiberg berättar om bakgrunden.

– Det har tagit fruktansvärt lång tid. Det tog först tid innan åtalet kom, sen kom skadeståndsanspråket där de diskuterade grunderna kring det länge och sen kom pandemin, säger Anita Wallin Wiberg.

Rätten har gjort flera försök att få till rättegången men fått skjuta upp det gång på gång. En gång fick det skjutas upp för att ny bevisning kommit in. Under 2020 sköts det upp på grund av pandemin. Under våren fanns en tid inplanerad men fick återigen flyttas fram.

– Hade alla varit bosatta i Sverige hade det inte varit några problem men nu är det inreseförbud hit och dit. Larkin ska resa från Tyskland och Paille från Kanada så det är svårt att få till datum och vi vill gärna att målsäganden och den tilltalade är på plats. Det ska dessutom förhöras personer från Tyskland och då har vi behövt söka tillstånd från tyska myndigheter, säger Anita Wallin Wiberg.

Nästan fyra år efter tacklingen blir alltså rättegången till slut av. Den inleds på måndag och pågår under fem dagar i Gävle tingsrätt.

– Det är klart att det är väldigt olyckligt att det tagit så lång tid och det tror jag alla inblandade tycker, säger Larkins advokat Ulrik Smedberg.

Daniel Pailles advokat har valt att inte kommentera fallet innan rättegången. Den tyska klubbens ombud meddelar att de bestrider skadeståndsyrkandet.