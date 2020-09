Flera stängda butiker under corona – men nu ser handlare i Gävle city ljusare på framtiden

Det är tidig morgon på Clarion hotell Winn i Gävle och ett flertal handlare, fastighetsägare och andra centrumaktörer har samlats i ett av konferensrummen. De ingår i nätverket Gävle citysamverkan som bjudit in till sitt första möte inför hösten. Syftet är att prata om hur de har påverkats av corona och vad de tror om den närmaste framtiden. Cityledaren Daniel Swärd tar till orda.

– Många kedjor och företag i Sverige har det tufft. Förhandlingar pågår med fastighetsägare. Man skär ner vissa enheter och fokuserar i köpcentrum eller större stadskärnor. Det är svårt med två butiker i en och samma kommun kanske, vilket vi också märker av i Gävle, säger han.

Flera av mötesdeltagarna nickar igenkännande. De hade det tufft redan tidigare. På senare år har e-handeln ökat kraftigt och tagit marknadsandelar från både cityhandeln och externa köpcentrum. Något som blivit extra påtagligt under corona.

– I mars, april och maj tappade vi jättemycket, berättar Ewa Bright, delägare i Söders el som hade sin personal korttidspermitterad före semestern.

– Folk kommer inte in och strosar och tittar längre, utan man kommer när kylen eller frysen faktiskt går sönder. Men vi hoppas att folk ska vilja köpa lite belysning nu i höst. Och att det inte blir någon andra coronavåg.

Även Indiska hade sin personal korttidspermitterad med begränsade öppettider fram till augusti. Samtidigt har klädkedjan lyckats locka en hel del kunder online, berättar butikschefen Anna Höglund.

– Vi har något som kallas för click and collect, då man beställer på nätet och hämtar ut i butiken. Vi har haft oerhört mycket click and collect i sommar.

Nu märker hon att stamkunderna börjar komma tillbaka igen.

– Jag tror att det kommer att bli en jättebra höst.

Likaså fastighetsägarna märker att deras hyresgäster har haft det tufft. I Gallerian Nian har klädbutikerna Joy och Flash gått i konkurs, Bik Bok har utförsäljning just nu och Kalas och Co flyttade efter en konflikt med fastighetsägaren om öppettider under corona.

– Det är blandade känslor. Såklart ser vi tråkiga effekter, men samtidigt har vi väldigt mycket på gång som är otroligt positivt, säger fastighetsförvaltaren Anna-Sofia Winroth och nämner den nya leksaksbutiken TS Äventyr som ett startskott.

Även restaurangbranschen har tvingats permittera och säga upp personal. Men Jonathan Gröning, fastighetsförvaltare på Diös, upplever att det sett bättre ut för krögarna i sommar.

– Gävleborna har gått man ur huse! De har varit sugna på att komma ut och göra något och kan man inte lägga pengar på utlandsresor gör man det lokalt på mat och shopping istället. Nischade, små butiker där man vet att service är A och O har också klarat sig väldigt bra, säger han.

Josefin Nordvall som driver underklädesbutiken Söders Under har påverkats mycket av coronapandemin, inte minst då varuleveranser från olika håll i Europa ställts in eller försenats. Samtidigt har krisen tvingat henne att tänka i nya banor.

– I mars när UD sa nej till utlandsresor tvärdog vår försäljning av badkläder. Då fokuserade vi istället på bekväma loungekläder för hemarbete, berättar hon.

Butiken har även livesänt en modevisning på Facebook och erbjudit sina kunder i riskgrupp att kunna handla före eller efter stängning för att slippa trängas med andra, alternativt få sina varor hemkörda.

– Jag tycker ändå att det rullat på rätt bra, mycket nog tack vare att vi jobbat så aktivt med marknadsföring i sociala medier, säger Josefin Nordvall.

Akademibokhandeln i Gallerian Nian hade sin personal korttidspermitterad fram till augusti med begränsade öppettider.

– Vi har tappat jättemycket i försäljning, i grova drag 40 procent, berättar butikschefen Ylva Sundin.

Samtidigt har vissa varor sålt bättre, som pussel, målarfärger och sällskapsspel.

– Pussel tog slut hos leverantörer, vi hade inget att sälja ett tag. Det tror jag också är en coronaeffekt. Man är hemma och mer kreativ, kanske umgås på ett annat sätt. Låter hjärnan jobba. Det är ändå positivt!

Det är svårt att sia om hösten, tycker Ylva Lundin.

– Det känns som att alla människor lever så olika. Vissa lever som om corona är över, andra inte. Men försäljningen ökar successivt nu även om vi absolut inte är tillbaka på samma nivå som förra hösten, säger hon.

En rad butiker har tvingats stänga under corona (se lista nedan). Men de som överlever kan gå stärkta ur krisen, tror cityledaren Daniel Swärd.

– Många jobbar för att satsa sig ur krisen, det känns ändå positivt. Sedan är det mycket som ska gå i lås i höst. Det finns en osäkerhet kring om det blir en andra coronavåg, men också en ekonomisk osäkerhet i och med en stigande arbetslöshet. Vi är fortfarande i en pandemi och då är tryggheten en viktig aspekt, säger han.

LISTA: Butikerna som bommat igen under corona

Flera butiker i Gävle har stängts sedan i mars, eller är på väg att stänga. Här är exempel:

► Kriss på Söder (kläder): Beslutet att stänga butiken togs redan före coronautbrottet, enligt klädkedjans vd Paul Kespe. "På grund av minskande kundströmmar på Söder kunde vi inte driva butiken vidare med lönsamhet", uppger han.

► Bik Bok i Gallerian Nian (kläder): Ingår i norska klädjätten Varner Group som brottats med minskade försäljningsintäkter under corona. Nu pågår utförsäljning i Gävlebutiken. Beslutet att stänga bygger på en "lönsamhetsbedömning", uppger kommunikationschefen Julie Bragli Eckhardt.

► Hifi-klubben på Norra Rådmansgatan (hemelektronik): Utförsäljning pågår, men inte på grund av corona, enligt kedjans detaljhandelschef i Sverige, Carsten Larsson. "Det är så enkelt att vi inte lyckats få någon lönsamhet i butiken de sista åren", säger han.

► Flash i Gallerian Nian (kläder): Försattes i konkurs redan i mars med hänvisning till corona.

► Fanny i Flanörhuset (kläder): I april stod det klart att det familjeägda företaget bakom klädkedjan Fanny tvingats till konkurs som en följd av coronapandemin. Men vissa butiker kan återuppstå efter att ha köpts upp av ett nybildat bolag.

► Scorett på Drottninggatan (skor): Utförsäljning pågår efter en konflikt med fastighetsägaren om hyran. Ser sig om efter nya lokaler.

► Joy i Gallerian Nian: Begärdes i konkurs i mars efter att klädkedjan uppvisat negativa ekonomiska resultat.

► Cotton & Steel på Norra Slottsgatan: Inredningsaffären hade det tufft redan tidigare, men coronapandemin blev droppen som tvingade butiken till konkurs.