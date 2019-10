Flera underkänns efter förlusten mot Forward – här är Geflespelarnas betyg

Startelvan:

Jake Mcguire 3

Axel Norén 2

Amadou Kalabane 3

Albin Lohikangas 3

Linus Mattsson 4

Adrian Bjelkendahl Haaranen 2

Sebastian Sandlund 3

Iu Ranera 4

Sherko Faiqi 3

Grace Tanda 2

Isac Rojas 4

Ersättare:

Måns Berggren -

Ibrahim Alhassan -

Julio Fernandes -

Poängskala: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.

BK Forward–Gefle IF 4–2 (1–1)

Mål: 1–0 (22) Rasmus Engström, 1–1 (32) Iu Ranera, 2–1 (52) Rasmus Engström, 3–1 (77) Josef Ibrahim 3–2 (86) Ibrahim Alhassan, 4–2 (88) Laurence Bell.

Startelva Gefle IF: Jake Mcguire - Axel Norén (ut 79), Amadou Kalabane, Albin Lohikangas - Linus Mattsson (ut 80), Adrian Bjelkendahl Haaranen (ut 72), Sebastian Sandlund, Iu Ranera, Sherko Faiqi - Grace Tanda, Isac Rojas

Avbytare: Jacob Ejerblad, Frej Ersa Engberg, Julio Fernandes (in 72), Ibrahim Alhassan (in 80), Måns Berggren (in 79), William Lindkvist

GIF.s återstående program: sö 27 okt: Karlslund (h), lö 2 nov: Sollentuna (b).