Flytten västerut blev ett lyft för Måns Berggren: ”Sjukt nöjd med tillvaron”

I fjol fanns han med tre gånger i Micke Bengtssons startelva. Men mest fick Måns Berggren nöja sig med inhopp. Hela 22 stycken.

I år har den vänsterfotade mittfältaren bytt Gefle IF mot Sandvikens AIK och Ettan Norra mot division 2 norra Svealand.

Och än så länge har han varit given i Eldar Abdulics förstauppställning. 13 starter av 13 möjliga hittills och två mål för 20-åringen.

Hur ser du på din säsong hittills?

– Jag tycker det blir bättre och bättre. Nu får jag regelbunden speltid och har fått en ganska ledande roll. Jag har en ganska tung kropp, har man ju fått av farsan (Hasse Berggren), säger han och flinar. Sen fortsätter han:

– Men jag känner mig lite lättare nu och orkar ta långa löpningar. Och tekniskt vet jag vad jag kan, så det har verkligen varit ett upplyft att komma hit. Jag är sjukt nöjd med tillvaron i SAIK just nu.

Trots att det blev en liten omställning för Gävlekillen Måns vid klubbytet i vintras har han så sakteliga landat där han är nu. Och sportsligt är han väldigt nöjd.

– Den rollen jag har fått i SAIK är precis det jag ville ha och behövde. En ganska ledande roll i ett seniorlag, exakt det jag ville ha, säger han.

Det fick han, trots att han bara är 20 år gammal.

– Ja men jag trivs jättebra med det. Och jag känner att det inte är något problem att ta det för jag har fått så stort förtroende från tränarna. Bara positivt.

Just nu ligger SAIK under nedflyttningsstrecket. Det unga laget har åkt på några rejäla käftsmällar under sin första år i tvåan på många år.

Hur har det varit att hantera?

– Jag ska inte sticka under stolen och säga att det inte varit tungt. För det har det. Mot Gute borta ledde vi med 3–2 med åtta minuter kvar, och så vinner de med 4–3. Det var inte så kul.

– Vi har varit lite ojämna, vår lägstanivå är alldeles för låg men däremot är vår högstanivå riktigt, riktigt bra.

Och det visade man inte minst under tisdagskvällen när man spelade 0–0 borta mot ännu obesegrade serieledarna Stockholm Internazionale.

– Det känns som att vi hittat lite rätt nu. Vi blev de första som nollade dem på deras hemmaplan. Så det känns som att vi fått ihop det lite mer som grupp. Vi har ganska många individuellt skickliga fotbollsspelare.

– Men det blir lite för mycket individuellt och vi har inte riktigt fått ihop det. Men nu på slutet så har vi verkligen spelat mer som ett lag. Och jag tror att det bara kommer lyfta ännu mer ju fler matcher som går, säger han.

Dock så drog Berggren på sig sitt tredje gula kort och är med det avstängd på lördag när FC Järfälla väntar på bortaplan.

– Lite tråkigt. Men det hade väl kommit förr eller senare, säger Måns Berggren.