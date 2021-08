Följ oss i vår satsning – mycket livefotboll på arbetarbladet.se

Alla seriematcher för GIF och SIF i herrarnas Ettan Norra kan du som är kund hos Arbetarbladet se på arbetarbladet.se hela säsongen.

Vi har också sändningsrättigheterna till damernas division 1, där vi har Sandvikens IF, Gefle IF och Skutskärs IF i Norra Svealandsgruppen.

Även matcher från herrarnas div 2 och 3 kommer att visas.

Matcherna läggs upp på sajten på morgonen på respektive matchdag, och kommer att finnas högst upp på arbetarbladet.se/sport när sändningen börjar. Du hittar också matcherna under fliken "Livesport" på sportsajten, där det också går att se matcherna i repris.

För att se matcherna behöver man vara kund. Information om hur du blir kund hittar du HÄR.

Om du redan prenumererar på papperstidningen behöver du aktivera ditt digitala konto HÄR för att kunna se matcherna.

Här är återstående spelprogram för Gefle IF och Sandvikens IF (vi sänder alla matcher):

5 augusti: Piteå-GIF, 13.

14 augusti: Hudiksvall-SIF, 16

15 augusti: Luleå-GIF, 16

21 augusti: SIF-Umeå, 14, Dalkurd-GIF, 16

28 augusti: GIF-SIF, 18

5 september: Dalkurd-SIF, 16, Assyriska-GIF, 17

11 september: GIF-Sylvia, 16, SIF-Hammarby TFF, 17

18 september: BP-GIF, 13

19 september: SIF-Assyriska, 17

25 september: GIF-Örebro Syrianska, 13, Piteå-SIF, 16

2 oktober: Haninge-GIF, 16, SIF-Sylvia, 16

9 oktober: GIF-Hammarby TFF, 13

10 oktober: Sollentuna-SIF, 16

16 oktober: Umeå-GIF, 13, SIF-Haninge, 16

23 oktober: GIF-Hudiksvall, 13, Täby-SIF, 16

31 oktober: SIF-Luleå, 15, Karlstad-GIF, 16

6 november: BP-SIF, 16

7 november: GIF-Piteå, 15

13 november: SIF-Karlstad, 16, Täby-GIF, 16

21 november: GIF-Sollentuna, 16, Örebro Syrianska-SIF, 16

Div 1 Norra Svealand damer, planerat till och med 31 augusti:

4 augusti: Gefle IF-Skutskär, 20.

7 augusti: Sandvikens IF-Kvarnsveden, 13.

14 augusti: Gefle IF-Selånger, 13, Rimbo-Sandvikens IF, 13.

22 augusti: Sandvikens IF-IFK Västerås, 15.

28 augusti: Gefle IF-Sandvikens IF, 14.30.

Med reservation för ändrade datum och tider.