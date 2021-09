Folkteatern svarar AB kultur: både teatern och journalistiken måste vara fria

Replik på Fredrik Björkmans krönika i Arbetarbladet söndag den 26 september.

Teater är en konstform som är svår att beskriva. Ett allkonstverk som skapas under månader, år av förberedelser för att sedan ändå bara finnas till i ögonblicket då verket möter sin publik. Björkman anser att Folkteatern försöker begränsa den journalistiska friheten när vi inte bjuder honom på fri fotografering av ett konstverk som ännu inte är klart. Det håller vi inte med om.

Att journalistiken ska vara oberoende och fri är vi rörande överens om. Det måste även konsten få vara. Självklart ska journalistiken kunna granska institutionen, men precis som Björkman själv verkar börja ana (enligt sitt P.S). så kan man inte "kräva att klampa omkring" i ett teaterrum som är under arbete.

Bakgrunden till denna situation är att Björkman ville ha en bild på en regissör i ett scenrum som inte var färdigt. Vi bedömde, i samråd med regissören, att vi inte ville låta rummet fotograferas av Björkman, eller någon annan journalist, i det skedet. Det handlar om upphovsrätt för de konstnärliga upphovspersonerna, men givetvis värnar vi också om publikens konstnärliga upplevelse i mötet med rummet. Att teatern själv tillhandahåller pressbilder är kutym sedan decennier. Vi erbjöd i stället att leverera en pressbild från repetitionsrummet, men ställde givetvis inga krav på att denna bild skulle publiceras. Vidare var Björkman välkommen att ta sina egna bilder på regissören, men då inte i scenrummet – där står konsten fri att själv välja vad som ska avslöjas eller ej.

Att Folkteatern skulle försöka stoppa något en medarbetare uttryckt har, som Björkman påpekat, aldrig hänt och kommer aldrig att hända. Att medarbetare som blivit intervjuade ber att få läsa sina citat ser vi inte som uppseendeväckande.

Vi försvarar och värnar om det konstnärliga arbetet, vilket ytterst handlar om vår allra största respekt för publiken och deras möte med verket.

Gro Oskarson Kindstrand, konstnärlig ledare

Marcus Hellsten, teaterchef

Svar direkt:

Klampa omkring under själva premiären, vad det jag skrev att vi inte kan kräva. Men varför det just på Folkteatern skulle vara uteslutet att fota ett arbete under utveckling begriper jag fortfarande inte.

Att intervjupersoner vill se sina citat är inget konstigt. Om pressavdelningen vill se citaten är det något fundamentalt annat på gång.

Att cheferna säger att alla medarbetare är fria att säga vad de vill lovar gott.

/Fredrik B