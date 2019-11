För enkelt och ytligt, och för lite dans på dansföreställning med gullig robot

Den lilla roboten dansar på scenen. Dess blinkande ögon tittar uppspärrat på oss i publiken. Den rör sig med ryckiga rörelser. Musiken pulserar, strålkastarna blinkar. Robotens blå öron skimrar. Bakom roboten står en människa och gör samma rörelser.

Ja, det är robotdans på Gävle Teater, "The most human". Människan Ludvig Daae och den drygt halvmeterlånga roboten Alex dansar duett. Med mig i publiken sitter Niclas Björsell, lektor på Högskolan i Gävle, med lång erfarenhet av robotteknik. På sin arbetsplats har han två likadana robotar som den som nu struttar runt på scenen. Han vet att många fascineras av den lille gynnaren.

- Det här var jättekul att se. Jag gillade det, jag uppskattade det. Det var spännande att se hur de hade gjort konst med hjälp av roboten. Men… man måste nog ha ett intresse av robotar för att tycka om det här.

The most human är en varierad föreställning. Roboten hostar, fnittrar och leker ordlekar. Publiken får vara med och dansa med roboten. Det är laserljus som far omkring och rök som skapar atmosfär. På videoprojektioner får vi följa vad roboten ”ser”.

Föreställningen väljer ibland väl upptrampade stigar. Robotvärlden rymmer så många fantasieggande frågor, visioner och faror

Under ett av föreställningens starkaste partier står roboten själv på scenen i en ensam strålkastare. Den talar med oss.

”I can see your pain.”

”I remember everything.”

”You are inside of me.”

Den lilla roboten blir både hotfull och inbjudande. Den antyder att den har känslor, en personlighet. Den känns både som en av oss, och som att den är överlägsen oss.

Efteråt berättar Niclas att robotar som i allt för stor utsträckning ser ut som människor ofta upplevs som skrämmande av betraktaren. De är för bra. Vi diskuterar vad det är som får oss att rygga tillbaka. Ser vi robotarna som en konkurrent? Hotar de vår plats, på arbetsplatsen, eller i världen? Kan det också vara att den rör vid något existentiellt? Kan en maskin bli mänsklig? Finns det verkligen något inom oss som skiljer oss från en avancerad robot med artificiell intelligens?

Robotdans är på modet. På Stadsteatern i Stockholm satte en av Sveriges främsta dansare och koreografer Benke Rydman upp klassikern Stravinskijs Våroffer med en stor industrirobot i en central roll – alltså en helt annan typ av robot än den vi såg på Gävle Teaters scen. Med den kraftfulla industriroboten fanns helt andra möjligheter till oväntade, storslagna rörelser, lyft och interaktion.

"The most human" blir tyvärr lite för lite dans. Den lilla robotens begränsade rörelserepertoar får sätta ribban. Det känns som att man har glömt bort den mänskliga dansaren, Ludvig Daae. Han får enbart spela en biroll till roboten Alex.

- Ja, jag hade också trott att det skulle vara mer dans, mer show, säger Niclas. Och det där med robotar och känslor har väl gjorts förr? Och den elektroniska musiken, är det stereotypt att ha den till en robot? Lite kanske.

The most human har flera spännande partier, och snygga visuella effekter. Gott så. Men som Niclas Björsell säger, föreställningen väljer ibland väl upptrampade stigar. Robotvärlden rymmer så många fantasieggande frågor, visioner och faror. Jag och Niclas reflekterar över AI-robotar som själva börjar bygga egna robotar och japanska äldreomsorgshusdjur. Chans att förebygga arbetsplatsolyckor och möjlighet till arbetstidsförkortning. Robotar som forskar och robotar som skriver tidningsartiklar. Och hur kommer egentligen vi människor att bete oss om robotar spankulerar omkring ibland oss? Roboten Alex må vara en maskin med utstrålning, men han når inte riktigt ut med sin berättelse.

Max Hebert

har vallat jakar i Kirgizistan, gillar berg-och-dalbanor och har skrivit teaterpjäser för Stockholms Stadsteater och Sveriges Radio.

Dans/teater

"The most human"

Gävle Teater 19/11

Koreograf: Robin Jonsson

Dansare: Ludvig Daae och roboten Alex