Förbundets besked – lägre serierna startar i juni: ”Behåller möjlighet för dubbelmöten”

De högsta serierna har redan dragit i gång, men för division 1 för damer och division 2 för herrar och nedåt står fotbollsserierna fortfarande på paus.

Nu kommer ett efterlängtat besked för serierna strax under den högsta elitfotbollen.

I ett pressmeddelande på onsdagen meddelar Svenska Fotbollförbundet att division 1 för damer och division 2 och 3 för herrar får genomföras från 1 juni. Detsamma gäller för elitförberedande tävlingar för F17, F19, P16, P17 och P19.

Beskedet kommer som följd av Folkhälsomyndighetens besked den 12 maj om att deras föreskrifter justeras den 1 juni.

"För att i enlighet med Folkhälsomyndighetens intentioner begränsa antalet matcher som spelas men samtidigt bibehålla möjligheten att genomföra de nämnda tävlingarna i form av dubbelmöten, kommer varje lag som deltar i tävlingarna inte få genomföra fler än 16 seriematcher per lag under perioden juni – augusti. Detta under förutsättning att restriktionerna inte förändras", skriver förbundet.

Det här beslutet av Svenska fotbollförbundet är dock avhängigt att det inte finns några regionala restriktioner, som i Gästrikland där det fortfarande inte är tillåtet med ungdomsfotbollsmatcher.

LÄS ÄVEN: Ungdomsfotbollen fick nobben av smittskyddet – stoppet kvarstår: "Vi fick inte chansen att förklara"

Så här ska premiäromgångarna spelas för våra lag i de nationella serierna, om inte Region Gävleborg beslutar annat i frågan.

Div 1 Norra Svealand damer:

5 juni: Skutskär-Sandvikens IF, Gamla Upsala-Gefle IF. 12 juni: Gefle IF-Kvarnsveden, Täby-Skutskär, Västerås BK30-Sandvikens IF. Planen är att spela full serie, 22 omgångar.

Div 2 Norra Svealand herrar:

5 juni: Enköpings SK-Sandvikens AIK. 9 juni: SAIK-Kvarnsveden. Planen är att spela full serie, 28 omgångar.

Div 3 Södra Norrland herrar:

4 juni: Strömsberg-Slätta. 5 juni: Åbyggeby-Forsbacka. 12 juni: Forsbacka-Strömsberg, Fagersta Södra-Åbyggeby. Planen är att spela full serie, 22 omgångar, sista omgången landar nu 20 november.