Företagspartner kliver in – skänker miljonbelopp till Fansens värvning: "Engagemanget var en stark inspiration"

Brynässupportrarna har swishat hej vilt till Fansens värvning. Under dagen kom rapporter från Brynäs om att över 1,2 miljoner kommit in. Pengar som ska säkra upp Simon Bertilsson och Patrik Berglund. Under torsdagskvällen kom nästa glädjebesked då Brynäs via Instagram meddelade att ett hittills okänt företag med stort Brynäshjärta bidrar med ytterligare miljonbelopp till kampanjen.

Brynäs IF:s Johan Cahling, Direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling, skriver i ett sms att han inte kan uttala sig mer förrän imorgon (fredag).