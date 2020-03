Förlust i sista cupmatchen för SIF – nyförvärvet imponerade på Olsson: "Har intressanta kvalitéer"

Redan efter åtta minuter släppte bortalaget in första målet efter en tilltrasslad situation i straffområdet där man inte lyckats rensa bort bollen. På stopptid i första halvlek kom även tvåan för Dalkurd sedan förre SIF-spelaren John Junior nickat in ett inlägg från nära håll. En bit in i andra halvlek drällde Tobias Johansson med bollen och gav bort 3–0.

– Det var en ganska jämn match egentligen men vi ger ju bort två mål och då är det svårt att få ett bra resultat. För att få med oss ett bättre resultat behöver vi spela på en högre nivå, det får bli dagens lärdom, säger Pelle Olsson efter matchen.

Nyförvärvet Raymond Mendy kom in med trettio minuter kvar och hann imponera på Olsson. Han låg bakom anfallet som avslutades med att Naeem Mohammed satte rödvästarnas enda mål i matchen.

– Han är inte riktigt inne i laget och spelsystemet och får komma in på en ovan position på kanten men visar ändå att han är en skicklig spelare och ligger bakom målet. Han har intressanta kvalitéer helt klart och det känns bra att vi får åka på läger och så vi får tid att jobba med strukturen.

Det slutade med en poäng och en sistaplats i gruppen för SIF där Mjällby skrällvann borta mot Djurgården i sista omgången och tog sig vidare tilll kvartsfinal.

– Vår insats i cupen har varit ojämn men det har varit otroligt nyttigt för oss. Det är bra referenser för oss tränare i fortsättningen att lära känna spelarna mot tufft motstånd. Mjällby var ju väldigt bra mot oss och vinner man borta mot Djurgården är man värdiga att gå vidare, det är inget snack om den saken.

Till veckan väntar ett träningsläger i Spanien dit SIF åker med 25 spelare. Jonatan Hellström som är ur träning och tredjemålvakten Elias Lindgren följer inte med på resan. Emil Bellander fick en smäll på hälen igen och tvingades till byte i början av andra halvlek. Olof Mård var nära att kunna vara med mot Dalkurd men där valde Olsson att inte chansa.

– Vi ville att han skulle ta sig igenom en hel träningsvecka först. På lägret har vi valt att inte boka in någon match. Vi visste att cupspelet skulle bli tufft för oss och att vi skulle behöva lägga tid på träningar efter cupen, säger Pelle Olsson.

MATCHFAKTA

Svenska cupen, gruppspel

Dalkurd–SIF 3–1 (2–0)

Målen: 1–0 (8) Daniel Stensson, 2–0 (45+2) John Junior, 3–0 (62) Kerfala Cissoko, 3–1 (84) Naeem Mohammed.

Varningar: Slava Koidan (34), Rasmus Lindgren (45+3), Willie Clemons (78).

Domare: Fredrik Hansson.

Arena: Lötens IP (Uppsala).

Publik: 150.

Så spelade SIF: Tobias Johansson – Joe Massey, Emil Molin, Niclas Håkansson, Jimmy Hansson – Herman Johansson (Raymond Mendy, 61), Yannick Mukunzi, Rasmus Lindgren, Slava Koidan (Viktor Nordin, 83) – Leo Englund, Emil Bellander (Naeem Mohammed, 53)