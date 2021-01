Förrådsinbrotten ökar i Gävleborg – men bostadsstölderna minskar: "Tjuvarna söker sig till mer obevakade områden"

Under förra året gjordes 30 procent fler anmälningar än året innan. Det visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av färska siffror från Brottsförebyggande rådet.

I Gävleborg anmäldes 858 förrådsinbrott under år 2020. Det är en ökning med 11 procent jämfört med året innan. Enligt Jenny Rudslätt på försäkringsbolaget If kan ökningen bero på att många arbetar hemma under pandemin och att tjuvarna därför söker sig till obevakade områden.

– Det återstår att se om trenden håller i sig när fler återgår till kontoren, säger hon i ett pressmeddelande.

Siffror från Brå visar att bostadsstölderna senaste året ligger på en historiskt låg nivå. Förra året anmäldes 312 inbrottsstölder i villor och lägenheter i Gävleborgs län. I riket som helhet är antalet inbrott lägre än på många decennier.

– Många inbrott begås vanligtvis av utländska ligor. Under sista kvartalet 2020 minskade antalet anmälda inbrott till If med uppemot 30 procent jämfört med 2019. Minskningen kan bero på att de internationella ligorna inte reser hit i lika hög utsträckning, säger Jenny Rudslätt.

Läs även: Tjuvarna återvänder till källaren på Brunnsgatan: "Skapar oro"