Förre NHL-domarens analys avgörande för Larkins försvar – då meddelas domen

► Så var sista rättegångsdagen – Liverapport: Larkinrättegången avslutas: "Uteslutet att han inte såg Paille"

På fredagseftermiddagen avslutades rättegången där Thomas Larkin står åtalad för att ha misshandlat Daniel Paille i och med tacklingen 2017. Under dagens slutanföranden sammanfattade parterna sina ståndpunkter och argumenterade för sin sak. I fokus var huruvida kollisionen var avsiktlig eller inte.

– Det är helt uteslutet att Larkin inte såg Paille. Man kan spela hårt men man överfaller inte folk när de inte har pucken och inte är beredda, säger Pailles ombud Kristoffer Sparring i sin slutplädering.

Försvaret för Larkin och klubben Mannheim har lagt stor vikt vid ett uttalande av Lyle Seitz. Han är tidigare NHL-domare och var ordförande för CHL:s disciplinnämnd när de beslutade om fyra matchers avstängning för Larkin efter tacklingen. Han publicerade en video en månad senare där han gick emot vad nämnden beslutat och sa bland annat att tacklingen var en olyckshändelse.

– Man kan inte bortse från hans analys av det här. Hur den här incidenten betraktats av en proffsdomare som honom tycker jag är avgörande, säger Larkins advokat Ulrik Smedberg till tidningen.

Åklagaren Joel Teran har under rättegången pekat på att Paille inte är puckförare och att Larkin hade handlingsutrymme att förhindra tacklingen. Han vill inte kommentera uttalandet av Lyle Seitz.

– Först och främst är det bildmaterialet som ska analyseras och det är tingsrätten som ska göra den bedömningen, säger Joel Teran.

► LÄS MER: Jobbig andra dag för spelarna i tingsrätten – Paille lämnade rättegången

Den större delen av rättegången har ägnats åt skadeståndsfrågan. Daniel Paille har krävt Larkin och Mannheim att solidariskt utge över fem miljoner kronor, framför allt för förlorad arbetsinkomst. Även om Larkin inte döms för misshandel kan han bli skadeståndsansvarig om rätten anser att han varit uppsåtlig eller oaktsam.

Försvaret för Larkin hävdar att han faller under principalansvaret vilket innebär att arbetsgivaren har ansvaret för de skador som arbetstagaren orsakar. Även klubben Mannheim som är arbetsgivare har medgett att så är fallet.

– Jag tror inte en arbetsgivare förväntar sig att han ska gå så långt över spelets ramar och orsaka så allvarliga skador som han gör, säger Pailles ombud Kristoffer Sparring under pläderingen och anser att klubben och Larkin båda ska anses skadeståndsskyldiga.'

► LÄS MER: "Foppa" om tacklingen på Paille – och egna erfarenheten av liknande situationer: "Går så otroligt fort"

Daniel Paille bad efter tisdagens förhandling att få slippa vara med under resterande del av rättegången. Hans ombud Kristoffer Sparring berättar för tidningen att han var med en kort stund under torsdagens förhandling men att han under fredagen satt på ett flygplan på väg hem till Buffalo. Pailles ombud vill i övrigt inte kommentera fallet i media.

Efter fem rättegångsdagar konstaterade till slut rättens ordförande Anita Wallin Wiberg att förhandlingarna var över. Domen meddelas om tre veckor, den 1 oktober.

– Jag kan inte lova att det blir klart inom tre veckor men det är min ambition, säger Anita Wallin Wiberg.

► Hägerborn: En kamp mellan starka känslor och de små detaljerna – och bara en person vet sanningen