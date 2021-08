Försäkringsbolagen efter översvämningarna: "Ringer otroligt mycket"

Försäkringsbolagen Trygg Hansa, If och Folksam uppmanar på sin hemsida drabbade att anmäla sina skador direkt på nätet.

– Vi tar emot alla skadeanmälningar men telefonerna och mejlen går varma. Vi har säkert över 100 anmälningar. Vi har en arbetsgrupp som försöker kartlägga det just nu, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg Hansa.

Under morgonen hade Trygg Hansa även tekniska problem med sin kundtjänst via telefon.

– Man håller på att titta på det. På kundservice som tar hand om försäkringsärenden var det problem i morse, säger Håkan Franzén.

Hos If hade 115 privatpersoner i Gävle anmält vattenskador, främst i källaren, fram till klockan 11.

– Vi har just nu på förmiddagen tre timmars telefonkö men försöker återkomma så snart vi kan. Vi har satt in alla vi har, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Folksam hade klockan 13 fått in över 600 anmälningar efter skyfall runt om i landet, varav mer än hälften rör Gävleområdet.

– Det ringer otroligt mycket och det fortsätter komma in anmälningar i samma takt som hela förmiddagen. Den vanligaste skadetypen är översvämmade villakällare, takläckage och kunder som bor i flerfamiljshus där egendom i källarförråd skadats, säger Marie Elfstrand, pressansvarig på Folksam.

Vanligast är frågor om att rädda lösöre och pumpa bort vatten. Ett problem är bristen på länspumpar. För försäkringsbolagen väntar ett digert arbete med att besikta skador, sätta in sanering och torkning.

– Det är viktigt att kunderna kontaktar oss men också räddningstjänsten för att i mån av tid ha möjlighet att börja länspumpa källarna. När sånt här händer sätts allting på prov. Tyvärr är det en bristvara att få tag i länspumpar. Det finns inte så många som det skulle behövas, säger Håkan Franzén.

– Just nu är alla saneringsfirmor nedringda i Gävletrakten. Vi är väldigt beroende av att vi har partners som är tillgängliga, säger Jenny Rudslätt.

Enligt en rapport från Folksam 2019 har skadeersättningarna för naturskador på villor fördubblats på 30 år. Så vad händer med försäkringspremierna om översvämningar efter kraftiga skyfall skulle bli vanligare i framtiden?

– Om temperaturerna ökar kommer vi få mer nederbörd och höga vattenflöden. Alla skador betalas av försäkringskollektivet så om kostnaderna för skadorna ökar framöver kommer det hamna på premiefakturan, säger Håkan Franzén.

– Det är naivt att säga att det inte finns risk för det. Vi gör allt för att hålla våra premier nere för våra kunder så jag hoppas att vi kan riskstyra detta på bästa sätt. Men har vi otur så kan det sätta sig på försäkringspremien framöver, säger Jenny Rudslätt.