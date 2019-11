Förslaget om flytt av elever skapar politisk osämja: "Vi har Österfärnebo skola i minnet"

Efter tidningens artikel om att Jernvallsskolans högstadium kunde läggas ner valde Sandvikens kommun att gå ut med hela förslaget: Jernvallsskolans årskurs 7 och 8 kan flyttas till Björksätraskolan redan till hösten. Nu väntas politikerna säga sitt i kunskapsnämnden 17 december.

Per Brykt (C), ledamot i nämnden, fick reda på vad som var på gång för ungefär en vecka sedan. Han påpekar att just detta förslag inte alls diskuterats i nämnden.

– Det här har skett utan att det har varit en ordentlig förankringsprocess i politiken. Det finns ett antal förslag för att spara pengar, där vissa är enklare och andra lite djupare, men vi har Österfärnebo skola i minnet. Det behövs ett förarbete politiskt för att gå ut med det här, säger han.

Att det nu än en gång är ett beslut om en flytt av elever tynger honom. Centerpartiet vill inte ha några tillfälliga stängningar.

– Det har vi tydligt visat i vårt agerande i nämnden när den tillfälliga stängningen av Österfärnebo har varit uppe till beslut två gånger i nämnden. Vi får se vad vi kommer fram till när utredningen är klar och det är nästa höst som den långsiktiga planen beslutas, så det är inte så långt bort, säger han, och fortsätter:

– Det vi kommer att kräva nu är att se alternativ från förvaltningen. Hur kan man lösa det här om inte elever flyttas? Vad är konsekvenserna, ekonomiskt och för elever och lärare? Vi kan inte bara ta ett beslut på det här underlaget.

Per Brykt har själv en dotter som går i sjuan på Jernvallsskolan, men det påverkar inte hans åsikter i frågan. Han är besviken över att partiet inte fått kännedom om planerna på flytten av eleverna tidigare.

– Förvaltningen har nog haft den här planen länge. Man kan ju tycka att det ska föras en djup diskussion inom majoriteten innan ett sådant här känsligt förslag diskutera med de med övriga partier, och sedan om vi är överens, släpps fram. Det hör till en god ton i ett samarbete, säger han.

Om förslaget går igenom kan det innebära att Sandvikens kommun kan förlora både elever och lärare, tror Per Brykt.

– När vi stängde högstadiet i Österfärnebo valde en tredjedel av eleverna en skola utanför kommungränsen. Redan i dag har vi elever på friskolor i Gävle, så jag ser en stor risk att många föräldrar kommer att se över var deras barn ska gå i skolan. Om man ser på reaktioner från lärarsidan så finns det också en risk att vi tappar lärare.

Betyder det att ni kommer att rösta emot?

– Nu när frågan är ute kommer det bli diskussioner i majoriteten om hur vi ska ställa oss, och jag vet inte vad de andra har fått för information. För en vecka sedan fick jag se hur processen ser ut. Den som vill ha en ledtråd till hur vi kommer att rösta när frågan kommer upp i nämnden ska titta på hur vi har röstat vid tidigare beslut om tillfälliga stängningar i Österfärnebo och Gästrike- Hammarby.

Jonny Bratberg (M) är en av dem i styrgruppen som utreder skolhusplanen, som är en del av Skola 2025, och en presentation ska ske för kommunstyrelsen i maj. Han anser att utredningen förbises genom att lägga fram det skarpa förslaget att flytta Jernvallsskolans högstadieelever.

– Vi var ju överens om skolhusplanen. Har man en annan egen agenda så kunde man sagt det. Att man nu vill verkställa beslut under pågående utredning är konstigt. Det är dags att Socialdemokraterna, eller om det är majoriteten, lägger korten på bordet, säger han.

Risken finns att elever tvingas att byta skola flera gånger, påpekar Jonny Bratberg.

– Vi har en utredning som är pågående för att få så bra beslutsunderlag som möjligt. Det kan vara så att det här är det bästa, det vet vi inte än, men det är bättre att göra det en gång ordentligt än att flytta elever som pjäser på ett schackbräde, säger han.

Lars Karlsson (S), ordförande i kunskapsnämnden, gav förvaltningen ett uppdrag att utreda förslag för att få plats med fler yngre elever. Efter det har olika förslag utretts, men förslaget att flytta Jernvallsskolans högstadieelever har de jobbat med ett tag.

– Nu ska vi jobba fram hur konsekvenserna ser ut innan vi kan se var det blir för någonting. Vi har inte diskuterat ihop oss om förslaget ännu, och förhoppningsvis får vi ett bättre underlag för varje dag.

– Har någon annan ytterligare en ny lösning så är man välkommen. Det här är den bästa lösningen för förvaltningen, men sedan får vi se vad politiken säger.