Fortsatta problem efter stora vattenläckan i Sandviken

En stor vattenläcka drabbade centrala Sandviken under måndagen, och många blev utan dricksvatten. Delar av Gävlevägen fylldes med vatten, och även Icaparkeringen.

Sandviken Energi arbete med att åtgärda problemet fortsätter under tisdagen. Boende inom Sandvikens tätort och även närliggande områden uppmanas att fortsatt koka dricksvattnet när det ska användas till matlagning, dryck eller när man ska borsta tänderna. Vattnet i kranen kan fortsatt vara missfärgat, men det går att spola i kranen för att få bort missfärgningarna.

Vissa hushåll kan fortfarande vara utan vatten men det går att hämta vatten från en tank. Under gårdagen ställdes en vattentank ut utanför Göransson Arena, och kön dit var lång under måndagskvällen. Det har under natten placerats ut vattentankar på flera platser.

Hushåll som har vatten från egen brunn behöver inte koka vattnet. Områdena Kungsgården och Storvik behöver i nuläget inte heller koka sitt vatten skriver Sandviken Energi på sin hemsida.

Vattenläckan orsakades då en extern entreprenör utfört ett arbete i området och skadat en huvudvattenledning. På tisdagsmorgonen fanns ännu ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat.

Här kan du hämta vatten

Ta med ett eget kärl när du hämtar vatten och var sparsam så att det räcker till flera.

Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken

Circle K, Gävlevägen 56, Sandviken

Björksätra Mitt, Sandviken

Sandbacka, Spångvägen 10, Sandviken

Jerntorget, Sandviken

Parkbadet, Barrsätragatan, 38 Sandviken

Sjukhuset, Lasarettsleden 4, Sandviken

Norrsätraskolan, Skogsfruvägen 51, Sandviken

Coop Extra Wega, Västerled 4, Sandviken

Sätra skola, Albertsgatan 14, Sandviken

Kärråsvägen 29, Jäderfors

Källa: Sandviken Energi.