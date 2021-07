Forwarden lämnar Brynäs – återvänder till USA

Amerikanen Shane Harper kom in sent till Brynäs under föregående säsong efter att ha varit klubblös under inledningen. Väl där blev det 15 poäng på 31 matcher och 32-åringen var en av flera viktiga delar i att klara sig genom kvalet nedåt.

Nu lämnar har Brynäs för ECHL-laget Adirondack Thunder.

Harper hade en lyckad sejour i Sverige med två poängstarka säsonger Örebro och en lättande avslutning av kvalserien mellan Brynäs och Hv71, där han stod för två assister. Men nu vänder han över Atlanten för att fortsätta i USA där han spenderat större delen av sin karriär.