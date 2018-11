Sandvikens IF förlänger med spelare – här är hela kontraktsläget

LÄS ÄVEN: Efter fina insatserna – SIF-talangerna uttagna till stjärnmatchen

Det handlar om förlängningar av kontrakt.

Forwarden Marcus Hägg fortsätter i SIF, dit han kom inför säsongen 2016. I har har han spelat 22 matcher och gjort sex mål, men inledde och avslutade säsongen skadad. Totalt har det på 57 matcher blivit 43 mål för SIF.

– Vi har något bra på gång och det kändes självklart att förlänga kontraktet, säger Marcus Hägg till klubbens hemsida.

Fortsätter gör även målvakten Kalle Jansson, som också går in på sin fjärde säsong i klubben. Han stod under säsongen sex matcher och hoppade in i seriepremiären sedan Tim Markström skadat sig.

- Det känns helt rätt att stanna kvar i SIF. Jag känner att jag fortsätter utvecklas och konkurrensen med Tim är sporrande, säger Kalle till SIF:s hemsida.

Pelle Olsson:

– Det känns väldigt bra att Kalle och Marcus fortsätter i SIF. De har båda gjort en bra säsong 2018. Deras inställning och karaktär borgar för att de kommer fortsätta utvecklas, säger SIF:s sportchef Pelle Olsson.

FAKTA/Kontraktsläget

Målvakter

1) Kalle Jansson – skrev nytt kontrakt

25) Tim Markström – 2020

31) Elias Lindgren – 2019

Försvarare

2) Gustav Thörn – 2019

5) Samuel Persson – 2019

13) Jonathan Hellström – 2020

19) Aram Abed –utgående

21) Christoffer Aspgren – utgående

22) Jimmy Hansson – 2019

23) Olof Mård – 2020

Mittfältare

6) Viktor Nordin – 2019

7) Vyacheslav Koidan – 2019

11) Rasmus Lindgren – 2020

16) Melker Dahlqvist – 2019

17) York Rafael – lån säsongen ut från Värnamo

Anfallare

14) Emil Bellander – 2020

15) Jacob Hjelte – 2020

20) Rasmus Eriksson – utgående

30) Marcus Hägg – skrev nytt kontrakt

Försvinner

Emil Molin, försvarare

Jens Åberg, mittfältare

René Makondele, mittfältare