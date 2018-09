Här är bilden av en Hillesuccé – serieseger efter dramatik i sista omgången gav biljett till division ett

MISSA INTE: SUPER-LIVEN: Så här gick det i de hetaste matcherna – läs liverapporten om GIF, SIF och Torsåker

Inför den sista omgången ledde Team Hudik serien och hade Skutskär borta.

Samtidigt spelade Hille borta mot Stensätra – och tog verkligen chansen. Man vann med hela 6–0.

Och sedan tickade resultatet in från Skutskärs IP – 2–2.

Detta sedan Team Hudik haft ledningen och seriesegern inom räckhåll – men Skutskär vände på matchen med mål i 82:a och 85:e genom Evelina Larsson och Mikaela Parner. Team Hudik lyckades sedan kvittera – men det hjälpte inte.

Seriesegrare var Hille IF – som därmed nästa säsong kliver upp i samma serie där Sandvikens IF och Gefle IF haft framgångar under 2018.

I den egna segermatchen mot Stensätra smattrade Wilma Sjöberg in tre mål för Hille, bland annat det viktiga första i 26:e minuten – och sedan två i matchslutet. Hille ledde i paus med 1–0, men sedan gjorde Agnes Westlund, Cornerlia Lennartsson och Sofia Johansson mål innan Wilma Sjöberg alltså avslutade målfyrverkeriet.

Ett fyrverkeri som alltså blev en segerraket.

