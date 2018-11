Dokument: Från allsvenskan till norrettan – så tappade GIF sin plats i svensk elitfotboll

► 20 november 2013:

Det är onsdagkväll och kallt och rått och kolsvart utanför Stockholm stadion och Gefle Dagblads och Arbetarbladets sportreporter Martin Andersson (numera heter han Looyenga och jobbar på MittMedias gemensamma webdesk) njuter av få värma sig när han kliver in i det bedagade Pokalrummet i Sofiatornet, i norra hörnet.

Han har tagit tåget ned från Gävle på eftermiddagen, man kan kalla det en väntad oväntad blixtutryckning.

Redan en vecka tidigare har Gefle IF:s ordförande Leif Lindstrand erkänt att han är beredd på att tappa sin trogne följeslagare Pelle Olsson till Djurgården.

Snacket har gått ett tag. Med små medel men stark och konsekvent fotbollsfilosofi har han tränat GIF kvar i allsvenskan i nio raka säsonger, och han har fortfarande kontrakt, men nu lockas han av att testa sina vingar i en större klubb med andra förutsättningar.

Bland vimplar, standar och bucklor på presskonferensen säger Pelle ungefär samma sak som i en intervju i DIF TV som läggs upp på klubbens hemsida lite senare: "Jag vill bli bättre som tränare, det är min drivkraft".

GIF har förberett en lista på namn som kan tänkas ersätta tränaren som på så många sätt under så många år förknippats med klubben, men Leif Lindstrand är noga med att slå fast att assisterande tränaren Thomas Andersson ska vara kvar.

Han får frågan hur det blir om ersättaren vill sätta sin egen prägel med ett eget team och en annan typ av fotboll.

Lindstrand är tydlig i sitt svar:

"Då får han inte jobbet. Thomas är den viktigaste pusselbiten i det här, han står för den sportsliga kontinuiteten. Det är den filosofin Thomas har med sig och som truppen är byggd för. Föreningen kan inte byta filosofi beroende på vilken tränare vi har".

Efter presskonferensen sneddar Martin, Pelle och Djurgårdens sportchef Bosse Andersson tillsammans över Stadions gräsmatta och delar en taxi in till city.

Martin hoppar av vid Scandic Continental där han lånar uppkoppling för att skicka text och tv-klipp innan han tar tåget tillbaka till Gävle.

Han har just rapporterat om en händelse som kommer att förändra Gefle IF i grunden.

Han vet det förstås inte säkert då, men han känner det på sig.

► 25 november 2013:

Det blir inget napp, men väl tillbaka på redaktionen har ett tips kommit in. Namnet ska vara Roger Sandberg

Jakten på uppgifter kring vem som ska ta Pelle Olssons plats som GIF-tränare är i full gång sedan presskonferensen på Stadion.

Den här måndagskvällen finns uppgifter på att Gefle IF:s styrelse har ett möte på kansliet i Silvanum, och Gefle Dagblads och Arbetarbladets sportredaktion går faktiskt så långt att två reportrar snokar omkring där utanför för att, i skydd av mörkret, försöka få syn på något genom de stora fönster som vetter mot Stadsträdgården. Kanske är den nye på plats?

Det blir inget napp, men väl tillbaka på redaktionen har ett tips kommit in. Namnet ska vara Roger Sandberg, en 41-åring från Piteå som tränat Hammarby men som för närvarande tagit ett sabbatsår från fotbollen.

Ett samtal och en rak fråga senare bekräftar Sandberg att han blivit tillfrågad.

GIF bekräftar inget förrän två veckor senare, då presenteras Sandberg på en presskonferens som den som ska ta över.

"Det är en klubb som jag verkligen gillar. Deras organisation och trygghet tilltalade mig." säger han.

Leif Lindstrand har fått det namn han helst av allt vill ha, Roger Sandberg har egenskaperna som eftersökts och har dessutom rekommenderats av Urban Hammar, förbundets tränarutbildare som tidigare arbetat tillsammans med Pelle Olsson i Gefle IF och vet vad föreningen behöver.

Sandberg ska bevara Olssons grundtanke – att använda ett spelsystem där spelarna känner grundtrygghet – och samtidigt utveckla lagets spel ytterligare.

Det är målet.

► 1 november 2014:

GIF är respekterat för sitt disciplinerade försvarsspel, GIF har varit i samma situation förr och GIF är trygga i sitt grundspel. Särskilt oroligt känns det inte

I sista allsvenska omgången, mot Helsingborg hemma på Strömvallen, spelar GIF 4–4–2, vänder underläge 0–1 till seger 2–1 efter två mål av Johan Oremo.

Men Falkenberg tar också poäng och därmed slutar Roger Sandbergs första år som Pelle Olssons ersättare med kvalspel.

I sista omgången av superettan dagen efter specialgranskas både Hammarby och Giffarna Sundsvall, två av de möjliga kvalmotståndarna, medan Sandberg själv sätter sig i bilen och tar sig ned till Ljungskile som – trots 3–0 mot Varberg – till slut blir det lag GIF får möta.

Tonerna i Ljungskile är aningen uppgivna redan innan. "Vi hade kanske inte hoppats på Gefle" säger tränaren Tor-Arne Fredheim överraskande ärligt.

GIF är respekterat för sitt disciplinerade försvarsspel, GIF har varit i samma situation förr och GIF är trygga i sitt grundspel.

Särskilt oroligt känns det inte.

Och trots att Ljungskile gör 1–0 redan i tolfte minuten i första matchen på Skarsjövallen darrar aldrig GIF, vinner med 3–1 borta och 1–0 hemma.

Roger Sandberg har lyckats med samma sak som Pelle Olsson brukar göra, och håller laget kvar i allsvenskan.

Hasse Berggren pustar också ut. Han har tagit över jobbet som sportchef efter Pelle, mot sin vilja gått med på att sälja Jakob Orlov till norska Brann innan säsongen men valt att behålla Simon Lundevall trots att samma klubb vill köpa även honom under sommarens transferfönster.

Efter säsongen går Lundevalls kontrakt ut och han försvinner gratis till Elfsborg, men samtidigt är det han som gör enda målet i andra kvalmötet på Strömvallen.

De där avvägningarna är, som de alltid varit för GIF, en ständig balansgång men årets ekonomiska resultat är ändå räddat precis som det allsvenska kontraktet.

► 8 augusti 2015:

En solig lördagseftermiddag på Bravida Arena på Hisingen i Göteborg peakar Gefle IF under Roger Sandbergs ledning. Aldrig, varken tidigare eller senare under hans tid som tränare, har den eftersträvade utvecklingen mot en lite mer bollförande fotboll firat sådana triumfer som under de där första 45 minuterna.

Med Johan Oremo på skadelistan spelar GIF 4–5–1 med Dioh Williams ensam på topp och med ett flexibelt offensivt viktat mittfält där bakom. Robin Nilsson och Anders Bååth har balanserande roller, Jonas Lantto, Kwame Bonsu och Simon Lundevall där framför – men mycket väl avvägda positionsbyten i djupled gör spelet besvärligt för motståndarna att läsa.

På ett snabbt konstgräs, på en arena där hemmalaget är notoriskt svårspelat, dominerar GIF och spelar ut sitt register, bollinnehavet är 65–35, i halvtid har GIF bara gjort ett mål men det kunde varit fyra.

Bara minuten in i andra halvlek får Häcken straff. Domaren Glenn Nyberg faller för anfallaren Paulinhos störtdykning i duell med målvakten Emil Hedvall. Filmning? Ja, jo, så var det nog – och på något vis kändes det som om det där virvlande GIF-spelet blåstes bort tillsammans med tre poäng i samma ögonblick som Paulinho själv satte straffen till 1–1.

På ett snabbt konstgräs, på en arena där hemmalaget är notoriskt svårspelat, dominerar GIF och spelar ut sitt register

När Johan Oremo var spelklar igen gick han tillbaka in i laget och fortsatte spela tillsammans med Dioh Williams på topp och i mitten av september säkrar GIF allsvensk plats ännu en gång genom 2–1-segrar hemma mot först Djurgården och sedan Helsingborg.

Med fem omgångar kvar hade GIF för ovanlighetens skull redan kontraktet klart, och avslutade sedan säsongen med fem raka förluster. En nedåtgående trend som inte spelade någon roll just då – men som, vad värre är, skulle fortsätta kommande vår.

► 23 december 2015:

Dagen innan julafton sitter Hasse Berggren på sitt kontor i det nya kansliet på Gavlevallen tillsammans med David Fällman. Ett nytt ettårskontrakt skrivs på.

Fällman har länge undvikit att göra klart med GIF men väljer till slut att göra det, under förutsättning att det finns en klausul som säger att han kan lämna mot en på förhand fastställd summa. Summan är mest symbolisk men Berggren har inget val, antingen går han med på det eller så skriver Fällman inte på alls och kan då gå gratis ifall ett anbud från en annan klubb skulle komma.

Innan året är slut förstår Berggren att kontraktet aldrig kommer att fullföljas. Kinesiska klubben Dalian Transcendence har dykt upp, betalar med glädje den mindre summan och ger Fällman ett erbjudande han inte kan motstå.

19 januari är affären klar, och där och då försvinner lagets lagkapten och ryggrad.

Av alla de spelarförsäljningar Gefle IF gjorde under de allsvenska åren är det den här som kommer att få störst negativ effekt, aldrig har GIF fått så lite för någon som betytt så mycket och som kom att saknas så tydligt.

Hasse Berggrens får den otacksamma uppgiften att hitta en ersättare, och med begränsade ekonomiska resurser vet han att Joshua Nadeau är en chansning. Fransmannen är aldrig i närheten av att fylla luckan – men frågan är vem som egentligen skulle kunnat göra det.

► 2 juni 2016:

Fem poäng på tolv matcher, mer än tre gånger fler insläppta mål än gjorda, näst sist i allsvenskan.

Hasse Berggren vill lägga om taktiken och prioritera defensiven – Roger Sandberg vill inte ge upp den inslagna vägen att sträva efter bollinnehav.

Sandberg har också under hela sin tid som GIF-tränare pendlat från Stockholm där han har sin familj, i längden en slitsam situation, och önskemålet att vara mer närvarande i Gävle när det börjat krisa har inte gått att uppfylla. Berggren tar det han kallat sitt tuffaste beslut under sin tid som sportchef och ger sin gamle lagkompis från tiden i Hammarby sparken.

Nu flyttas Thomas Andersson upp som huvudtränare och tillsammans med Marcus Bengtsson, tränare från ungdomsverksamheten, gör han ett försök att få ordning på läckaget genom att återgå till ett mer hederligt gammalt GIF-spel.

Under en höst fylld av kamp tar GIF 22 poäng på 18 matcher, ett snitt som sett över en hel säsong tidigare räckt för att behålla allsvensk status. Men trots 4–2 på bortaplan mot succénykomlingen Östersund i sista omgången den 6:e november räcker det inte och efter tolv år i allsvenskan åker GIF till slut ur.

► 31 augusti 2016:

Det är Eva von Schéele-Frids sista dag som klubbchef.

Redan den 18:e maj hade hon lämnat beskedet att hon ämnade säga upp sig från den tjänst hon haft sedan drygt sex år tillbaka, och som innefattat allt från att driva arenafrågan till att dammsuga lokalen på Strömvallen där presskonferenser hölls en gång i tiden.

Uppe på Gavlevallen är allt så fräscht och nytt att dammsugning nästan inte behövt prioriterats, och när hon lämnar gör hon det med följande sammanfattning:

"En jätterolig tid, men samtidigt fylld av hårt jobb. Det är en tuff bransch, med många utmaningar. Men vi har gjort många förändringar och vi har en ekonomi, ett driftresultat, i balans. Intäkterna har ökat med 40 procent vilket är bra. Och vi har hittat rätt struktur i organisationen med bra prioriteringar. Det känns bra".

Von Schéele-Fridh har under sina år i klubben haft ett samarbete med sportchef och ordförande Leif Lindstrand som nuvarande sportchefen Hasse Berggren uppskattat, hon har haft ansvaret för hur pengarna i kassan hanterats men aldrig lagt sig i det sportsliga värderingarna. Samspelet har fungerat sömlöst.

Vid årsmötet den 15:e mars avgick Lindstrand, blev hedersordförande i föreningen och ersattes av Thomas "Badis" Andersson. Nu blir det hans och styrelsens ansvar att hitta en ny klubbdirektör. GIF tar hjälp av ett bemanningsföretag med rekryteringsarbetet och till slut återstår två kandidater.

I sin roll som tf. klubbchef träffar Hasse Berggren bägge två, har sin egen uppfattning klar, men det är styrelsen som sedan tar det avgörande beslutet och ger jobbet till Pär Lagerström – i grunden en Gävlekille som numera bor i Stockholm, arbetat som operativt ansvarig för flera stora personalorganisationer och även jobbar åt Svenska Fotbollförbundet som F18-förbundskapten.

"Unika ledaregenskaper" skriver Gefle IF i ett pressmeddelande när Lagerström presenteras den 22:a september.

Men det dröjer inte länge förrän det skär sig mellan honom och Hasse Berggren.

Det är sagt att Berggren ska fortsätta chefa över det sportsliga och Lagerström ha ansvar för marknad, sponsorer och kansliorganisation – men Berggren känner ganska snart att han inte längre har mandat att utföra sitt jobb på det sätt han önskar.

Samtidigt är han mycket kritisk till de uppgörelser med nye klubbchefen som styrelsen gått med på.

Förutom det kontrakt som Berggren skrivit med Jakob Orlovs ersättare Dioh Williams (ingen annan GIF-spelare har tjänat så mycket) har Pär Lagerström fått den högsta lön som någon i Gefle IF någonsin haft. Samtidigt har man godkänt att han ska bo kvar i Stockholm och fortsätta jobba åt Fotbollförbundet. Dessutom har klubben gått med på att betala en steg fyra-tränarutbildning som Lagerström vill gå.

Berggren klandrar inte Pär Lagerström för att ha förhandlat fram allt det där – men när han ifrågasätter och poängterar vikten av närvaro för att få en klubb som GIF att fungera får han inget gehör.

Berggren klandrar inte Pär Lagerström för att ha förhandlat fram allt det där – men när han ifrågasätter och poängterar vikten av närvaro för att få en klubb som GIF att fungera får han inget gehör.

Även de ekonomiska prioriteringarna irriterar.

Gefle IF har fortfarande tre och en halv miljon i eget kapital inför första säsongen i superettan men istället för att lägga ytterligare pengar på att förstärka spelartruppen väljer GIF att anställa en kommunikationsansvarig.

På ett styrelsemöte i slutet av året sitter Hasse Berggren som alltid med, men när det ska diskuteras budget blir han plötsligt ombedd att lämna rummet. Det har aldrig förr hänt. Och det blir den avgörande faktorn, den 16:e december lämnar han även GIF och slutar på egen begäran och med omedelbar verkan.

Inför första superettansäsongen blir nu Pär Lagerström både klubbchef och sportchef.

► 29 maj 2017:

Jumbo efter tio omgångar, bara en vunnen match och 25 insläppta mål.

Ett år efter att ha tagit över efter Roger Sandberg är situationen nästan exakt likadan för Thomas Andersson som nu går samma öde till mötes. Den här måndagen får han sparken – och in kommer Poya Asbaghi som nyligen fått lämna Dalkurd.

Asbaghi är Pär Lagerströms man – och med sig har han fått en majoritet av styrelsen.

Men spelet bakom, dagarna innan rekryteringen, känner få till.

Hos allsvenska nykomlingen AFC Eskilstuna är Pelle Olsson på väg att få sparken efter en knackig start, det ryktet har gått ett tag, och i slutet av maj blir han kontaktad av en representant från GIF-styrelsen, får frågan om en comeback och hur snabbt han kan bli tillgänglig.

Uppgifter finns till och med, som talar om att allt muntligen gjordes klart under en middag.

Sista helgen i maj når Olsson en överenskommelse med AFC om att bryta kontraktet – och blir nog lika överraskad som många andra när GIF på måndagen plötsligt presenterar Asbaghi istället.

Två veckor senare, den 12:e juni, lämnar ordförande Thomas "Badis" Andersson sin post efter bara ett år – förklaringen är ökad risk för hälsoproblem på grund av för hård arbetsbelastning.

► 3 juli 2017:

I pressrummet på Gavlevallen blottlägger Gefle IF sanningen på en storbildsskärm längst fram i lokalen.

Klubben har tappat 15 miljoner kronor i intäkter jämfört med föregående år.

Sponsorer har svikit, bidrag dragits in, tv-pengar försvunnit och i takt med att de sportsliga resultaten uteblivit har publikintäkterna blivit lägre och lägre – flytten till Gavlevallen har inte alls blivit den kassako man räknat med. Moderna sponsorutrymmen och fin restaurang betyder mindre när för få vill vara där.

Klubben har inlett besparingar, personalkostnaderna i föreningen har redan skurits ned med 30 procent men elitlicensen är hotad och nu ber man om hjälp via en offentlig swishkampanj.

Två månader senare har över 2000 privatpersoner och över 30 företag bidragit med 800 465 kronor och eftersom en anonym partner dubblar summan landar den på runt 1,6 miljoner kronor.

Sponsorer har svikit, bidrag dragits in, tv-pengar försvunnit och i takt med att de sportsliga resultaten uteblivit har publikintäkterna blivit lägre och lägre

Mitt i sommaren säljs också Johan Oremo till allsvenska Halmstad, en affär som drar in en bit under en miljon kronor.

Samtidigt inleds en sällan skådad värvningsdrive under sommaren. Nye tränaren Poya Asbaghi har sin plan klar för att platsen i superettan ska räddas, GIF ska börja praktisera ett rörligt possessionspel med massor av spelare på mittfältet och det behövs nyförvärv som behärskar den typen av fotboll och kan driva förändringen framåt.

Asbaghi får dem handplockade:

21 juli: Anton Kralj lånas in från Malmö FF säsongen ut.

24 juli: Juan Diego Guiterrez lånas in från danska Vejle säsongen ut, samtidigt som Yassin Housni värvas från Haninge.

28 juli: Diego Montiel lånas in från Sirius säsongen ut.

3 augusti: Ihor Zjurachovskyj skriver på för ett och ett halvt år.

10 augusti: Bajram Ajeti värvas från Lilleström säsongen ut.

Efter en trevande start tar räddningsaktionen form, nya GIF börjar plocka höstpoäng som det inte finns någon morgondag, Bajram Ajeti öser in elva mål och den hopplösa situationen reds ut trots kniv mot strupe i sista omgången då Brommapojkarna – redan klara för allsvenskan – spelar ut GIF med 4–1 på Grimsta.

Det blir Oscar Johanssons mål för Värnamo mot Örgryte som räddar GIF från kval.

Men 28 poäng under hösten, de avslutande 15 matcherna gav poäng i tolv och bara förluster mot de tre topplagen, gör Poya Asbaghi avgudad av GIF-supportrarna.

Därför blir chocken närmast total när den helgonförklarade tränaren den 20:e november bryter sitt kontrakt och lämnar för IFK Göteborg.

Knappt tre veckor senare, den 8:e december, sitter gamle landslagsikonen Johan Mjällby på ett podie bredvid Pär Lagerström, presenterad som den som ska ersätta den försvunne arkitekten bakom nya GIF.

Mjällby avslöjar i MittMedias livesändning att han själv löst ut sig från sitt kontrakt med division 1-laget Västerås SK, han är ett affischnamn som ger rubriker i de stora tidningarna.

Men bygget rasar runtomkring dem.

Många av spelarna som bidragit till den gångna höstens framgång har heller ingen ambition att stanna, särskilt när inte Asbaghi gör det

Många av spelarna som bidragit till den gångna höstens framgång har heller ingen ambition att stanna, särskilt när inte Asbaghi gör det.

15 november: Martin Rauschenberg, mittbacken som växt fram som backlinjens sammanhållande länk, väljer allsvenskan och Brommapojkarna.

5 december: Diego Montiel, själva chefsdirigenten för det nya GIF-spelet, väljer superettankonkurrenten Örgryte.

12 december: mittbacken Anton Lans gör samma sak.

8 januari: målsprutan Ajeti, som hela tiden antytt att han vill vidare i karriären, går till Brommapojkarna.

26 januari: Deniz Hümmet, som lyft sitt spel under Asbaghis ledning, säljs till Trelleborg.

Och mitt i allt detta så meddelar plötsligt Pär Lagerström den 28:e december att han också slutar.

"Det var med stor inspiration jag åtog mig uppdraget, men samtidigt så har det varit ett slitsamt år på många vis med en konstant hög arbetsbelastning och det med mycket begränsade resurser. Det har frestat på och för min egen del känner jag att det är dags att gå vidare" meddelar han i ett officiellt uttalande på klubbens hemsida.

Nu blir Johan Mjällby både tränare och sportchef.

► 2 juli 2018:

Elva poäng på 15 matcher och näst sist i superettan.

För tredje året i rad sparkar Gefle IF – som tidigare gjort sig känt för sin kontinuitet och långsiktiga stabilitet både på och utanför planen – sin huvudtränare. Johan Mjällby har med största sannolikhet redan tagit sitt pick och pack och lämnat Gävle när David Norell-Hussein – som 8:e januari, lustigt nog samma dag som Mjällby ansvarar för sin första träning i hallen vid Sörby ip, blivit ny klubbdirektör– i ett pressmeddelande tackar Mjällby för hans insats under vårsäsongen "vilken han genomfört med stort engagemang".

Däremot utan synbar spelidé.

GIF spelar varken sitt gamla 4–4–2 eller Asbaghis mer svårgreppade modell som ibland såg ut som 2–7–1.

Kanske är det för att spara in pengar, kanske för att Marcus Bengtsson faktiskt är en skolad tränare med mycket kunskap – i vilket fall som helst lägger GIF-ledningen ansvaret för att rädda laget ännu en gång på den tidigare assisterande tränaren som för första gången blir huvudtränare för ett A-lag samtidigt som rollen som sportchef plockas bort och ersätts med någon form av grupparbete.

Bengtsson har utbildats via GIF:s ungdomsverksamhet redan under Pelle Olssons tid, men när han tar över väljer han att luta åt Asbaghis modell för att försöka återupprepa konststycket från förra hösten.

Det är bara ett problem: han har inte samma spelare att använda sig av.

Admir Bajrovic är ingen Ajeti, varken Jacob Ortmark eller Isaac Shaze är någon Montiel.

GIF har ofta mycket boll, rullar den till varandra på mitten – men kommer alltför sällan framåt och skapar alltför få målchanser. Och bakåt fortsätter det läcka och det spelar ingen roll vilken kombination av de fyra mittbackarna man använder sig av – ingen av dem håller superettannivå.

GIF har ofta mycket boll, rullar den till varandra på mitten – men kommer alltför sällan framåt och skapar alltför få målchanser

► 2 augusti 2018:

Drygt 30 medlemmar kommer till det extra årsmöte på Gavlevallen som Gefle IF utlyst för att kunna gå till beslut om att göra ett försök att bolagisera elitverksamheten för herrarnas A-lag.

Det är enda räddningen för föreningen vars ekonomi nu är mer ansträngd än någonsin. Det, och ett superettankontrakt år 2020 då svensk elitfotbolls nya tv-avtal börjar gälla och som kommer att ge klubbarna i allsvenskan och superettan många nya miljoner.

Det extra årsmötet säger enhälligt ja till bolagisering – nu gäller det för föreningen att få in sju miljoner i aktiekapital, den summa som räknats ut som ett minimum för att en bolagisering ska vara meningsfull.

Samtidigt visas en ekonomisk kalkyl upp på samma storbildsskärm som drygt ett år tidigare. Den bygger på att Gefle IF spelar i superettan även fortsättningsvis. Med tanke på hur den aktuella tabellen ser ut känns den kalkylen minst sagt optimistisk.

Ytterligare tryck läggs på A-laget och på Marcus Bengtsson.

► 23:e september 2018:

På Påskbergsvallen i Varberg vaktar plötsligt Mattias Hugosson GIF:s mål igen. 44-åringen gör comeback för en enda match då både August Strömberg och Victor Frodig är skadade på samma gång. Han står för en heroisk insats när GIF vinner med 2–1.

Det kändes som förr igen i 90 minuter.

En tillfällig, flyktig fläkt av en svunnen tid.

► 3 november 2018:

På klassiska Stora Valla försvinner den sista lilla teoretiska möjligheten till nytt kontrakt i superettan, när ett Degerfors utan något särskilt att spela för utklassar Gefle IF med 4–0 – men det är på något som heter Finnvedsvallen i Värnamo, knappt två veckor tidigare, en måndagskväll lika mörk som den i Stockholm då Pelle Olsson drog på sig kavajen med DIF-emblemet som en som heter Sameehg Doutie i 84:e minuten i praktiken med en nick skickar Gefle IF ur superettan och bort från det som kallas svensk elitfotboll.

Målet är på något vis talande för hela säsongen.

GIF har haft boll, GIF har kvitterat två gånger om, GIF har spelövertag – men inte tillräcklig skicklighet att göra något av alltihopa och svagt försvarsspel på en frispark låter motståndarna alltför enkelt avgöra.

Seger skulle tagit GIF två poäng från kvalplats, förlusten innebär att Värnamo istället är åtta poäng före med tre omgångar kvar och att Jönköpings Södra är en sprucken och gisten räddningsplanka med sju poäng mer och överlägsen målskillnad.

Plankan brast för gott den dag, som sedan svenska helgdagsreformen 1953 flyttades till den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november och som kallas Alla helgons dag – en dag för sorg, minnen och tacksamhet såsom det beskrivs av Svenska kyrkan.

Söndagen efter kallas för övrigt Alla själars dag. Den ska påminna om hoppet.

På hemsidan – under rubriken "Bli delägare i Gefle IF" – står det att möjligheten att teckna aktier för 1 882 kronor styck förlängts från 15 oktober till 18 november, vid den först tilltänkta likviddagen hade bara drygt två miljoner kommit in.

När man spelar i Norrettan behövs ingen elitlicens.

Det är väl den enda trösten.