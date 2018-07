Gefle tvingades spela i Landskronas tröjor: "Tråkigt att spela med ett annat klubbmärke"

Det var ett Gefle IF som inte såg ut som de brukar göra under bortamatcherna som ställde upp mot Landskrona.

Men det berodde inte bara på förändringar i laguppställningen.

Gefle spelade nämligen i Landskronas bortaställ.

– Vi ville inte att lagen skulle drabbas av felaktiga domslut för att vi inte kunde se skillnad på tröjorna, säger domare Per Melin.