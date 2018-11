Hasse Berggrens hårda dom efter degraderingen: "Att plocka hit Poya var det dummaste man gjort"

LÄS OCKSÅ: DOKUMENT: Från allsvenskan till norrettan – så tappade GIF sin plats i svensk elitfotboll

Efter den succéartade höst som Gefle IF gjorde förra säsongen under hyllade Poya Asbaghis ledning, då nytt superettankontrakt till slut räddades i sista omgången, kan Hasse Berggrens konstaterande så här dagarna efter GIF:s degradering till ettan te sig udda.

"Som att svära i kyrkan" säger Berggren själv, som alltså lämnade sitt uppdrag som sportchef i klubben i december 2016.

Men likväl står han för sin åsikt, "någon måste lyfta upp den här frågan på bordet" – och utvecklar resonemanget:

– Att plocka in Poya istället för Pelle Olsson var helt enkelt för kortsiktigt. Istället för att tänka långsiktigt och ta chansen att bygga upp organisationen från grunden igen valde man Poyalösningen, och tiggde ihop pengar via Swishkampanjen för att kunna plocka in de spelare han ville ha. Det blev som en illusion, det är det bästa ord jag har för att beskriva det.

– För att spela den typ av fotboll man gjorde under den hösten måste man ha duktiga fotbollsspelare som kan driva den spelidén. Och såna spelare kostar pengar. Man plockade in Montiel och Ajeti som var nyckelfigurerna. Men sedan försvinner spelarna, dom var här en stund och sedan ville de vidare. Och Poya också. Jag gillar Poya som tränare, han är skicklig om han får de rätta spelarna att använda sig av – men i det långa loppet var det fel att välja honom, det gynnade inte Gefle IF i längden. Det var ingen hållbar lösning. Det är bara att titta på var GIF är nu.

Du hade hellre sett att man tagit tillbaka Pelle Olsson som kunnat stabilisera Gefle IF igen, oavsett om man klarat sig kvar i superettan den säsongen eller inte?

– Absolut, helt klart. Att inte ta Pelle när chansen fanns där den sommaren var det största misstaget som gjorts. Pelle har klubbhjärtat, nöter på med sin idé och har förmågan att bygga ett lag utifrån de förutsättningar som råder. Många pratar om tråkig fotboll, men vad är egentligen "tråkig fotboll"? För mig handlar det om att vinna matcher. Man måste skapa en organisation som håller. Under alla år med Pelle sålde Gefle IF spelare för 50 miljoner och hittade hela tiden nya att utveckla, och GIF höll sig kvar med små medel.

– Nu gapade man efter något annat, och i och med det så tycker jag att man pissade på det som varit. Det är ett bevis på att man inte fattat vad det handlar om, att man inte kan nånting om hur Gefle IF fungerar som förening. Jag är förvånad över att det finns folk i styrelsen som varit med länge men som ändå var med och tog det beslutet.

Hur känner du dig personligen nu när GIF åkt ur superettan?

– Uppriktigt ledsen. Det har ju varit på lut länge, men nu blir det plötsligt verkligt. Det har gått så fort. Man tänker tillbaka mycket på hur det varit, och så känner man ju att det är jobbigt för fotbollen i distriktet förstås.

– Jag vill inte recensera den gångna säsongen på det viset, men jag kan säga så mycket att det var ju för att jag såg vartåt det bar som jag hoppade av. Jag kände inte att jag kunde ställa mig bakom det, ibland måste man stå upp för det man tycker och det var det jag gjorde.

Hur ser du på Gefle IF:s framtid?

– Jadu, det blir ett jättejobb det här... Att ramla ur allsvenskan till superettan är en sak, men att hamna i division 1 är en helt annan. Det blir ett enormt tapp ekonomiskt, och man går från semiproffsverksamhet till att träna kvällstid och försöka hjälpa spelarna att skaffa jobb vid sidan om. Hela kontraktssituationen måste ses över.

GIF kommer nästa säsong i norrettan att få möta Sandvikens IF, där Pelle Olsson nu är tränare och sportchef.

– Jag tror SIF kommer att vara ett bättre lag än GIF nästa år. SIF blir favorit i derbymatcherna, säger Hasse Berggren.