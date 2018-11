Karin Johansson: Därför förtjänar ni att åka ur, GIF

LÄS: Dokument: Från allsvenskan till norrettan – så tappade GIF sin plats i svensk elitfotboll

Då var det slut. Gefle IF:s tid i svensk elitfotboll är över för den här gången. Sedan 2001 har man spelat som lägst i superettan. Mellan 2005–2016 huserade man i landets högsta serie. Nu väntar division 1 med möten mot lag som Rynnige IK, Karlslunds IF och framförallt Pelle Olssons Sandvikens IF. Vem hade trott det?

Kanske var det lika gott. Istället för att lappa ett läckande tak känns det helt nödvändigt att bygga om hela klubben från grunden.

Under åren i allsvenskan hade min pappa ett stående vad med en bekant i Västerås. Varje år trodde Västeråsaren Peppe att GIF skulle åka ur – pappa hävdade motsatsen. Insatsen var en flaska whisky och pappa inkasserade många flaskor innan han fick betala tillbaka en ynka när GIF åkte ur hösten 2016.

När Peppe hörde att GIF anställt Johan Mjällby inför denna säsong tog han upp vadet igen. "Nu kommer ni åka ur", hävdade han, som insett Mjällbys inkompetens under åren i VSK.

Och tillsättningen av Johan Mjällby förundrar även mig. När man med ett måls marginal höll sig kvar i superettan förra säsongen valde GIF att anställa en helt oprövad tränare som köpte ut sig från sitt kontrakt med Västerås SK (grattis till superettanplatsen förresten, VSK). Mjällby fick gå efter ett halvår men då var skadan redan skedd. GIF var hopplöst långt efter och lyckades aldrig återhämta sig efter den risiga starten man fick.

På måndag måste pappa till Systembolaget för att handla en ny whisky och överlämna till Peppe.

Nu ska inte all skit hamna på Johan Mjällby. Det är flera faktorer som gjort att GIF hamnat i den här sitsen. Man har släppt in överlägset flest mål i superettan och gjort minst. Man sålde tolv mål framåt i Deniz Hümmet till allsvenskan, hämtade in en okänd norrman i Fitim Kastrati som har startat en enda match och gjort noll mål. Hemvändaren Erik Törnros har mest sett irriterad ut och ett mål framåt är så klart alldeles för klent. Då förtjänar man att åka ur.

När denna krönika skrivs har även Bajram Ajeti precis skickat in en frispark i 96:e minuten som gör att AFC Eskilstuna är klara allsvenskt kval. Som lite extra salt i Geflesåren.

Nu väntar en mycket oviss vintersäsong. Hur många blir kvar? Vilka lämnar? Hur blir det med klubbikonen Jonas Lantto? Orkar han ladda om och spela i division 1? Vill han ens det?

Och aktiesatsningen verkar också rinna ut i sanden. Visst, det återstår två veckors tid att teckna aktier, men hur sugen är man att signa upp sig för lite aktier i en division 1-klubb utan framtidsutsikter?

Senast GIF var utanför elitfotbollen var säsongen 2000. Då vann man dåvarande division 2 överlägset och gick direkt tillbaka upp i superettan. Den här gången är jag inte lika övertygad om att det blir så enkelt.

