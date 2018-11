MILJON-LISTAN: Här är spelarförsäljningarna som höll Gefle IF vid liv – nu finns inte en krona kvar

► Hela listan hittar ni i slutet av artikeln.

Därmed inte sagt att pengarna bara försvunnit. Istället är det vad det kostade att hålla Gefle IF på högsta elitnivå under en längre tid.

De har använts för att kunna fortsätta konkurrera på allsvensk nivå, främst till spelarlöner givetvis för att behålla kvaliteten i laget.

Hitta en spelare som inte slagit igenom än, eller en som verkar ha gått vilse i karriären, förädla – och sälj när det är så illa tvunget.

Det var det som Gefle IF överlevde på under många år, speciellt under tiden som Pelle Olsson var tränare och sportchef.

"Vi vet vår plats i näringskedjan", sa Olsson flera gånger när GIF sålde en spelare till en större klubb.

Då handlade det ofta om speciella klubbar: Helsingborg, Djurgården och Elfsborg var de klubbar som GIF gjorde flest affärer med under de starkaste åren i allsvenskan.

GIF byggde sitt spel på ett starkt, disciplinerat försvarsspel. Ändå är det forwards som man tjänat mest pengar på.

Inte så konstigt kanske. Det är såna spelare som klubbar är villiga att betala för.

Sporten har, med hjälp av olika källor, försökt kartlägga GIF:s spelarförsäljningar under storhetstiden.

De absolut tyngsta försäljningarna som GIF gjort är de av Johan Oremo, Alexander Gerndt och och Amadou Jawo.

Där handlar det om riktigt stora pengar för att vara på svensk nivå.

Och mitt i allting sticker ändå Johan Oremo ut lite extra.

Hälsingen som slog igenom under sin debutsäsong 2007 och sedan såldes till Djurgården för runt nio miljoner kronor. Sedan kom Oremo som bekant tillbaka till Gefle IF igen – och såldes på nytt, nu till Halmstad, för runt en miljon kronor.

Amadou Jawo var ett annat genombrott. Spelaren som plockades upp från div 2-laget Vallentuna och gjorde fem mål under 2008 och hann med ytterligare fyra innan han köptes av Elfsborg sommaren 2009.

Alexander Gerndt är värd en egen historia. Han hade inte tagit en plats i AIK, skickats till Sirius när Pelle Olsson fångade upp honom under säsongen 2008. Då hände inte mycket. Först hösten 2009 gjorde Gerndt sina första mål – innan han exploderade våren 2010 med åtta mål.

Vilket gjorde att Helsingborg köpte honom för runt fem miljoner kronor, i en affär som även innehöll en vidareförsäljningsklausul.

Så när Gerndt fortsatte med att vinna skytteligan 2010 och fortsatte i samma stil. Så sommaren 2011 köptes han av holländska Utrecht för omkring 35 miljoner kronor – och GIF fick cirka 15 procent, runt fem miljoner kronor.

Just Helsingborg var förresten den klubb som GIF gjorde den första stora affären med. René Makondele, som lånats från Djurgården först, kom till GIF inför allsvenska comebacken 2005. Han fick då en omstart i karriären – och skrev på ett nytt kontrakt med GIF så han inte skulle gå som bosman. Det gav GIF runt sex miljoner kronor.

Ytterligare en forward som GIF sålt är Jakob Orlov, som efter 34 mål i GIF, såldes till norska Brann med Rikard Norling som tränare, i januari 2014.

Totalt har GIF under den här tidsperioden sålt spelare för uppskattningsvis 45–46 miljoner kronor. De exakta beloppen kan variera något och i vissa fall handlar det om pengar som tickade in efter en tid tack vare speltid.

De sista försäljningarna var fjolårets skyttekung Deniz Hümmet till Trelleborg (sist i allsvenskan), samt tränaren Poya Asbaghi till IFK Göteborg och målvakten Andreas Andersson som under en säsong var utlånad till Östersund.

GIF har dock inte alltid lyckats med försäljningar. Vid några tillfällen har spelare gått vidare i karriären som bosman, alltså gratis. Det första tunga tappet på den nivån var backen Patrik Bojent, som slog igenom under sina två år i GIF och sedan gick vidare till AIK.

Den bäste spelare som GIF inte fått en krona för, trots att denne slog igenom i klubben, är Simon Lundevall. Han skrev på för Elfsborg redan under hösten 2014 när GIF kämpade för nytt kontrakt – och gick sedan när säsongen var över och har spelat i Elfsborg sedan dess.

Ser man i listan över bosmanspelare så syns det tydligt att GIF de sista åren tvingades släppa iväg spelare gratis, speciellt efter degraderingen till superettan 2016. Då försvann nuvarande allsvenska spelare som Simon Skrabb, Johan Bertilsson och Robin Nilsson.

Och i fjol, trots att man hängde kvar, försvann norske målskytten Bajram Ajeti, samt Diego Montiel och försvarsspelarna Martin Rauschenberg och Anton Lans.

► Här är GIF:s spelarförsäljningar under 2000-talet

Rene Makondele, Helsingborg (sommaren 2007) 6 miljoner kr.

Johan Oremo, Djurgården (sommaren 2008) 9 miljoner kr.

Anders Wikström, Elfsborg (nov 2008) 3 miljoner kr.

Amadou Jawo, Elfsborg (sommaren 2009) 9 miljoner kr.

Alexander Gerndt, Helsingborg (sommaren 2010) 5 miljoner kr.

Jonathan Berg, Taranto (juli 2010) 1 miljon kr.

Alexander Gerndt, FC Utrecht (juli 2011) 5 miljoner kr (vidareförsäljning)

Jakob Orlov, Brann (jan 2014) 5 miljoner kr.

David Fällman, Dalian Transcend (jan 2016) 0,3 miljon kr.

Johan Oremo, Halmstad (sommaren 2017) 1 miljon kr.

Poya Asbaghi, IFK Göteborg (nov 2017) 0,3 miljon kr.

Deniz Hümmet, Trelleborg (jan 2018) 1,2 miljon kr.

Andreas Andersson, Östersund (jan 2018) 0,5 miljon kr.

► Spelare som gått som bosman (årtalet är sista säsong i GIF):

Patrik Bojent (AIK, 2006)

Magnus Wikström (Örebro SK 2006)

Yannick Bapupa (Kalmar 2009)

Andreas Dahlén (Hansa Rostock 2009)

Omar Jawo (Syrianska 2010)

Daniel Theorin (Hammarby 2011)

Dragan Kapcevic (Brage 2011)

Yussif Chibsah (Djurgården 2011)

Eric Larsson (Gif Sundsvall 2012)

Alexander Faltsetas (Djurgården 2013)

Mikael Dahlberg (Apollon Smyrnis Athens 2013)

Simon Lundvall (Elfsborg 2014)

Marcus Hansson (Tromsö 2014)

Johan Bertilsson (Östersund 2016)

Simon Skrabb (IFK Norrköping 2016)

Robin Nilsson (Trelleborg 2016)

Jacob Ericsson (Örgryte 2016)

Anders Bååth (BP 2016)

Joshua Nadeau (Hansa Rostock 2016)

Bajram Ajeti (Brommapojkarna 2017)

Martin Rauschenberg (BP 2017)

Diego Montiel (Örgryte 2017)

Anton Lans (Örgryte 2017)

Ihor Zjurachovskyj (brutet kontrakt 2018, hamnade i estländska Levedia)

Christian Ljungberg (Öster, övergång under sommaren 2018 – troligen utan större ersättning)