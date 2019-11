Fotbollsprofilen Anders Markström har gått bort.

En av Gästriklands stora fotbollsprofiler har lämnat oss. Efter en tids sjukdom somnade Anders Markström in under natten till lördag. Han blev 59 år.

"Våra tankar går till hans familj och anhöriga. Markan var under oerhört många år aktiv inom såväl bredd-, elit- och landslagsfotboll. Markan var aktiv inom såväl föreningar som förbund i uppdrag dom tränare, distriktsförbundskapten, målvaktstränare, instruktör, förbundskapten, skolinstruktör, utbildare och ledare. Markan hade alltid nära till skratt och var alltid mån om att människor runt omkring skulle må bra. Vi är många som kommer att sakna dig Markan - vila i frid", skriver Gestriklands fotbollsförbund på sin Facebooksida.

Under sin aktiva karriär representerade Markström bland annat Gefle IF och Hammarby. Senaste åren har "Markan" tränat Sandvikens IF damlag. Mellan åren 2005-2010 var han målvaktstränare i det svenska damlandslaget.

Anders Markströms son Tim är målvakt i Sandvikens IF, och hans andra son Jacob är hockeymålvakt i NHL-laget Vancouver Canucks. Dottern Ida spelar fotboll i Kovlands IF.