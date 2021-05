Fotografen Peder Andersson om sin unika dokumentation av rockstjärnan: "Kommer fälla tårar"

Rocksärlingen Frank Zappa gjorde sin sista spelning på amerikansk mark den 25 mars 1988. Detta under en turné som senare drog vidare till Europa, däribland med spelningar i Stockholm och Lund och har blivit känd för att Zappa ska ha haft sitt bästa band då med hela tolv man.

Zappafanatikern Peder Andersson, som då bodde i Örebro, åkte på chans till de första slutsålda turnédatumen i New York. Han lyckades få biljett till båda spelningarna på gatan utanför. På den första fick han endast en läktarplats, och hade bara med sig ett kort objektiv. Därför kunde han bara ta en bild av hela scenen eftersom det inte gick att zooma. Det kändes tråkigt då, men den är nu en av hans nio bilder från turnén, som inkluderats i den kommande skivan "Zappa ’88: The Last U.S. Show ". Enligt vad Peder Andersson erfar ska det vara den enda kända bilden som finns på hela scenen från turnén. Inte helt otroligt kanske, då detta var under en tid när smarta telefoner inte existerade och var och varannan människa knappast bar med sig kameror till spelningar.

Under konserten dagen efter fick Peder Andersson dock chans att stå långt fram och detsamma även under konserten i Lund samma år. Enligt Andersson är det troligen första gången någon fotograf har så stor procentuell del av bilderna på ett Frank Zappa-släpp. Det vill säga hundra procent.

För att förstå bakgrunden till att kontakt uppstod mellan Andersson och Zappa måste vi hoppa tillbaka ända till 1985. Då skickade nämligen Peder Andersson en stor vinylbox med Igor Stravinskij till Frank Zappa. Helt enkelt för att det var känt att Zappa var en beundrare av denna ryska kompositör och Peder Andersson såg en chans att få kontakt. Denna lilla gåva föll väl på plats att ta upp under Anderssons enda möte med Zappa som var på spelningen i Stockholm 1988. Den då 47-årige rockstjärnan berättade att han inte hade haft tid att lyssna på plattan, men skulle göra det och att han då skulle tänka på Peder Andersson. Senare skulle det faktiskt bekräftas i en Zappa-biografi att han lyssnade på nämnda box bara kort innan sin död 1993.

Bilderna från 1988-turnén postade Peder Andersson till Frank Zappa redan när det begav sig, på eget bevåg. Därmed har alltså Frank Zappas familj, vänner och professionella bekanta, samlade i det som heter The Zappa Trust också haft koll på Peder Andersson. Inte minst den officiella arkivarien Joe Travers som ansvarar för det inspelningsarkiv av gargantuanska mått vilket Zappa lämnade efter sig.

Frågan från Zappas folk om de fick använda bilderna kom förra sommaren. Sedan dess har Peder Andersson hållit på nyheten och beskriver viljan att avslöja den som en läsk som hotar att pysa över. Det är något av det största han har varit med om helt enkelt. För besväret får han 2 500 dollar.

– Men äran är så stor att hade de sagt 500 dollar hade jag blivit lika glad. Jag hade nog kunnat göra det gratis också. Zappa är liksom religion för mig, konstaterar Peder Andersson.

Många har velat gratta honom efter att han äntligen kunde berätta den glada nyheten i slutet på april.

– Jag har blivit bombarderad på Facebook.

Hur kommer det kännas att hålla i den utvikbara vinylen med åtta paneler?

– Det kommer nog bli som att hålla i sitt barn eller barnbarn. Jag blir inte alls förvånad om jag kommer att fälla tårar.

* Boxen släpps 18 juni på vinyl i en vanlig vinylversion samt en mer limiterad utgåva i lila vinyl, cd och digitalt. Ett smakprov finns ute på Spotify. Alla tiders skivhandel och Ochljud i Gävle kommer att ta in plattan som distribueras av jätten Universal.