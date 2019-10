Fräck kopparkupp i skyddsrum – 90 meter kapat och stulet: "Snällt att de stängde av kranarna"

Under tisdagsmorgonen anmäldes en minst sagt ovanlig stöld på Bergsvägen 5 i Skutskär. I skyddsrummet under ett varmgarage, där det tidigare stod ett hyreshus som för femton år sedan eldhärjades och jämnades med marken, hade några brutit sig in med ett mål i sikte; kopparrör.

Det handlar om ett 30 meter långt rörstråk i taket, totalt 90 meter koppar, som plötsligt var borta.

– Det är helt otroligt, vilket jäkla jobb de har lagt ned, säger Anders Larsson på Älvkarlebyhus.

Kopparrören som ombesörjde element och tappkranar hade sågats av och skalats på isolering.

– Det var snällt att de stängde av kranarna, så att det inte kom in en massa vatten.

Detta är första gången som bostadsbolaget är med om en så stor kopparstöld.

– På något sätt känns som det som att det var planerat. För hur kunde de veta att det var så långa kopparstråk där nere? säger Anders Larsson.

– Det är fräscht där nere, men kopparn står inte så jättehögt i värde just nu.

Inbrottet ska ha skett någon gång mellan i fredags i förra veckan och tisdagen.

– Jag hoppas att någon har sett något och kan kontakta polisen.