Från Eva till Teresia – så gick det för de lokala åkarna i Tjejvasan

Lokala resultat:

Eva Andersson, Gävle, 7.36.06, Eva Andersson, Järbo, 3.14.39, Helena Andersson, Gävle, 3.29.20, Sara Arnemark, Valbo, 3.37.23, Matilda Back, Gävle, 4.27.37, Evakajsa Berglin, Järbo, 2.49.38, Terese Bergqvist, Gävle, 2.55.58, Anna Bergström, Gävle, 3.41.56, Magdalena Bernhardsson, Årsunda IF, 2.43.08, Kerstin Boman, Gävle, 2.32.28, Cecilia Book Partanen, Högbo GIF, 2.03.14, Ewa Borglund Hansson, Ockelbo, 5.23.56, Carolina Carlsson, Jäderfors SK, 1.57.22, Michaela Dawest, Gävle, 4.00.22, Annika Ekström, Gävle, 2.58.59, Maja Eriksson, Högbo GIF, 1.55.04, Anna Eriksson, Sandviken, 4.38.26, Christina Eriksson, Valbo AIF, 2.48.20, Sara Fagerlund, Sandviken, 3.14.04, Sara Forsberg, Gävle, 3.13.10, Jessica Franzen, Gävle, 5.34.07, Kristina Funke, Tierps IF, 5.08.04, Monica Hansson, Åshammars IK, 3.02.06, Hanna Hedenström, Hannas dansklubb, 2.47.24, Marianne Hedlund, Åshammar, 2.10.02. Ulrica Hedman, Högbo GIF, 2.09.29, Moa Hedman, Högbo GIF, 1.47.07, Marie Hedman Wigg, AXA SC, 2.07.00, Maria Hedqvist, Årsunda IF, 3.36.14, Carin Holm, AXA SC, 3.08.36, Carina Holmberg, Sandviken, 2.45.00, Sofia Holmstedt, Gävle, 2.23.31, Lilian Hornegård, Gävle, 3.52.06, Maria Hugosson, Valbo AIF, 3.19.15, Maria Hållström, Naprapat Walle SK, 2.00.47, Emma Hållström, Naprapat Walle SK, 2.05.29, Sofia Hägglund, Östervåla IF, 2.11.03, Charlotte Högfeldt, Gävle, 3.30.51, Emma Ivarsson, Årsunda IF, 1.38.41, Lina Jansson, Gävle, 3.28.00, Malin Johansson, Gävle, 4.15.52, Camilla Johansson, Gävle, 3.30.20, Anneli Jussi, Sandviken, 3.57.16, Fredrika Karlsson, Sandviken, 4.40.19, Caroline Laestander, Forsbacka, 3.19.40, Hanna Lindholm, Valbo, 6.23.08, Annelie Lindström, Tierp, 2.49.42, Karin Linjer, Gävle, 3.07.01, Ronja Ljunggren, Gävle, 3.30.03, Ann-Catrin Lok Ågren, Etteplan, 4.40.47. Anna Loveus, Gävle, 3.25.47, Erika Löfgren, Sandviken, 4.37.10, Ulrika Magnusson, Högbo GIF, 2.13.50, Christina Müller, Valbo, 3.28.17, Kristina Mårtenson, Gävle, 5.04.31, Gabriella Nevala, Sandviken, 4.37.17, Malin Nöjd, Gävle, 4.40.47, Mikaela Olausson, Gävle, 4.29.12, Kia Olofsdotter, Östervåla IF, 2.08.09, Ann-Britt Olofsson, Årsunda, 5.01.53, Angelica Olsson, Tierp, 3.50.34, Erica Olsson, Gävle, 3.50.46, Ida Palmberg, Högbo GIF, 1.37.00, Lena Persson, Gävle, 4.31.21, Carina Pettersson, Älvkarleby, 3.56.10, Margareta Rainer, Tärna IK Fjällvinden, 2.39.56, Stina Renström, Sandviken, 3.33.02, Lina Renström, Storviks IF, 3.33.03, Sara Rudh, Gävle, 2.40.53, Malena Sandberg, Skärplinge, 6.02.19, Eva Schön, Gävle, 3.31.35, Amelie Sjödin, Gävle, 2.54.12, Lina Skogsberg, Valbo, 4.24.08, Hanna Skogsberg, LK Gränslöst, 4.57.15, Hanna Stigsdotter Östlund, Gävle, 4.38.27. Chatrin Sundell, Skutskär, 2.55.01, Marie Södergren, Kungsgården, 3.48.03, Kristina Söderman, Hållnäs, 4.26.52, Lotta Vallblom, Storvik, 4.04.21, Elsa Wallin, Högbo GIF, 1.38.48, Christina Wasström, Gävle SK, 2.38.24, Christina Westin, Sandviken, 3.25.53, Erica Wåhlstedt, Valbo AIF, 2.00.42, Sari Zetterberg, Gävle, 4.20.13, Erika Åberg, Gävle, 3.24.16, Ann Cathrin Åskog, Valbo, 4.47.09, Cecilia Öberg, Gävle, 2.07.09, Elisabet Öhman, Gävle, 3.57.33, Teresia Östmark, Gävle, 2.46.21.