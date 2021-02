Fredrik Björkman: Är det bara jag som hör felsjunget i Povel Ramels klassiker?

Visst är det lite fint att det finns ett uppenbart sjungfel i "Gräsänkling blues"? Efter tre minuter och två sekunder sjunger Povel Ramel att han ska lägga alla kräftskal i en plydlig liten hög.

Plydlig!

Kanske hörde Povel och hans kamrater ordsnubblet redan i studion, men lät det vara kvar för att tagningen var perfekt i övrigt. Såväl piano som diktion sitter ju såsom hans smäck på den ikoniska inspelningen från 1951.

Hursomhelst så har denna lilla skavank nu överlevt i sjuttio år, för att plötsligt dyka upp i mitt öra.

SOM jag lyssnade på Gräsänkling blues på mellanstadiet! Jag måste ha hört låten hundra gånger (ja jag var ett mycket töntigt barn) utan att upptäcka den lilla plydligheten. Märkligt hur det kan vara.

Nätet ger noll träffar på sökningarna ramel+"plydlig", och även gräsänkling+"plydlig". Jag kan knappast vara först med att ha hört? Eller vad vet jag, det kanske var ett stort kulturbråk om detta i början av 50-talet.

Gräsänkling blues tillhör kanon, alla äldre äldre kan tralla den. När ett sånt verk har en skavank som seglar genom decennierna – då är det bra charmigt.

Jag blir hursomhelst mycket munter av sjungfelet. Förmodligen på grund av min dragning till det som japanerna kallar wabi-sabi. Ni vet den där livsåskådningen som bland annat tar sig uttryck i att man lagar sprucket porslin med guldfog. Det perfekta är inte det bästa, är den vackra tanke som ligger under. Som Leonard Cohen uttryckte det: "There is a crack in everything, that's where the light gets in".

Eller som när man bygger en synagoga. Då ska man inte göra den helt klar, det ska fattas en liten bit trä nånstans. En metafor för att tron inte är färdig, en uppmaning till utvecklingssträvan. Plydligt!

Jag kom att fundera över skavanker efter den tragikomiska nyheten om den låga kvaliteten på de talböcker som kommer från Myndigheten för tillgängliga medier. Det handlar om feluttal, kapitel som saknas och plötsliga oljud. Nyheten fick stort genomslag eftersom man kan höra en inläsare sova ljudligt i flera minuter.

Alla somnar väl på jobbet ibland. I Hälsingland hade jag en senior kollega som vågade lägga upp fötterna på skrivbordet och tupplura varje lunchrast. En förebild tycker jag. Man ska inte låtsas vara perfekt.

Problemet här är ju istället redigeringsmissen, någon har inte lyssnat igenom ordentligt och klippt bort. Det är förstås oacceptabelt, när det handlar om en myndighet med ansvar för att stötta personer med perceptions- eller lässvårigheter.

