Fredrik Björkman: "Gävles soptippsmuseum gör mig lycklig – mystiken är inte död"

1982 utropade konstnären Hans Limbus Tjörneryd Gävles soptipp till museum.

På tippen dumpades hushållsavfall och rivningsmaterial om vartannat. Tunga blöjor och bruna bananskal blandades med dammigt material från många av de hus som Gävlebor hade älskat men som fått ge vika för moderniteten. Här på tippen ligger stenar och virke från till exempel Murénska badhuset och huset där bion Roxy låg.

Det blev ett museum över folkhemmet och de folkhemska som inte begrep att spara vår kulturhistoria, menade Hans Limbus Tjörneryd. En gigantisk skulptur av vårt kulturarv.

Han kallar sitt museum ALAM – "Avan Limbus Art Museum". Nu är platsen överväxt med lummiga träd, gräs och hallonsnår. Museet blickar ut över fjärden där Gavleån rinner ut, och i ryggen ligger golfbanans hål nummer 4.

Ett av museets första verk var sex monoliter, inte olika gammelvärldens grindstolpar i granit. Från början var monoliterna tämligen höga. Med åren har de sjunkit ner och börjat lägga sig till rätta. Ett vackert mått på tid som förflutit.

Under åren har Hans Limbus Tjörneryd lagt till nya konstverk med ojämna mellanrum. Ett av de mest kittlande, "Digital Voyager" tillkom 1982, när han förstod att datorerna var på väg att revolutionera samhället. Konstverket består av 700 gatstenar med siffran 7 djupt ingraverad. Tjörneryd menade att datorernas förenklade sjua är en symbol för att datorer förstör. En riktig sjua ska ha tvärslå på det lodräta strecket, menade han, men de digitala displayerna kunde/ville inte rita ut tvärslån.

Han grävde således ner 700 gatstenar med varsin riktig sjua. Ett evigt monument över gränsen mellan den analoga och den digitala eran. Hit ska framtidens arkeologer från kosmos komma och hitta stenarna. De kommer att säga ”detta är Gävle, det här monumentet måste ni se” menar Tjörneryd. För ändamålet har han inrättat en inflygningsfyr för ufo – ett Star Wars-artat konstverk i rostfritt stål på en pelare.

Och på onsdagen invigdes den senaste installationen på ALAM med en performance. Det är en av hans så kallade "Apeiron" som ska avtäckas. Han har gjort många Apeiron. De är som ett smalt vasst segel som pekar upp i rymden, i oändligheten. Det står ett sådant konstverk vid koret i Heliga Trefaldighets kyrka inne i stan. Skulpturerna kallas också Space sticks.

"Take Hamnleden north across the Testebo River". Så börjar vägbeskrivningen på museets hemsida. Testebo River. Det låter som starten på en stor och viktig expedition. Ett par dussin människor har slutit upp. Det är vänner och fans till Hans Limbus Tjörneryd, konstfolk och journalister.

– Från början var jag idiotförklarad. Nu är jag accepterad i vissa finare kretsar vilket irriterar mig mycket, sa Hans Limbus Tjörneryd under ceremonin.

Godmodiga fniss i publiken. Tjörneryd rör sig hela tiden på gränsen mellan allvar och skämt.

Limbus betyder gräns. Ja, han heter så i folkbokföringen. Gränser och framför allt gränslöshet, oändlighet, har varit centralt i hans långa konstnärskap.

Dagens performance består av en slags jordfästning av askan efter munken Giordano Bruno. Han påstod att universum var oändligt, och att det därmed måste finnas ett oändligt antal världar "som rör sig som stora djur i rymden". Samt ett oändligt antal Jesusar, om undertecknad nu förstått detta konstnärskaps fyrverkeri av filosofiska finurligheter på rätt sätt.

För detta blev Bruno bränd på bål i Rom 17 februari 1600, och hans aska hälldes i Tibern.

Sedan 1992 har Hans Limbus Tjörneryd lett en räddningsexpedition och letat efter askan.

Nu har han hittat den säger han. Han hade med askan till onsdagens ceremoni i en liten flaska, tillsammans med vatten från Tibern.

Vatten och aska hälls ut vid det nya konstverkets fot. Cirkeln är sluten. Giordano Bruno har fått upprättelse för sina gränslösa tankar. Spåren efter askan ligger där i marken för evigt, tillsammans med de 700 stenarna och minnena efter Gävles människor.

Jag älskar den här sortens konst, som kontrast till den vanliga gallerilunken. Det här är på riktigt. Konst ska utmana och sparka igång hjärnkontoret, det är vi alla överens om. Hans Limbus Tjörneryd uppfyller detta kriterium bättre än de flesta.

Jag känner mig lycklig över att detta museum finns här i Gävle. För att jag önskar mig mer mystik i tillvaron. ALAM uppmuntrar oss att bli vän med de osynliga trådar som finns mellan tidevarv, människor och idéer.

Jag älskar den här sortens konst, som kontrast till den vanliga gallerilunken.

Tänk att det fanns en munk som trodde på universums oändlighet och konsekvenserna av det för 419 år sedan. Tänk att det finns människor som tänker på honom, nu och här, vid en vik av ett innanhav i ultima thule.

Vem av vår tids tänkare kommer människor att tänka på om 419 år? Kommer en konstnär år 2438 att jordfästa minnet av Yoko Ono eller Trump eller Di Leva?

Vad är viktigt på riktigt? Vad fastnar? Vad överlever seklen?

Hans Limbus Tjörneryd berättade att det kommer en bok om hans konstnärskap om några månader. AB kultur ser fram emot detta.

I väntan på boken är ALAM alltid öppet. Här finns inga begränsande grindar, inga biljetter och inga vakter. Grundaren meddelar nöjt att museet hade 40 000 besökare i fjol. Nej han räknar inte, men golfklubben håller ju koll.

Packa en termos, ta med dig någon du tycker om. Korsa the Testebo River, ta höger på Gestrins väg och cykla så långt det går. Promenera sista biten och sätt er på ett av de sju stora stenblocken som representerar dödssynderna.

Blicka ut över vattnet och kontemplera att verkligheten är så mycket mer än vad som syns, så mycket mer än vad ni förstår.

Akta er bara för golfbollar.