Fredrik Björkman: Hela våren ställs in – tänk om detta bara är vår längtan efter katastrofen

"Det är ingen idé att skriva fler artiklar om att grejer ställs in, eftersom allt ställs in. Det räcker att vi skriver det." Så sa en kollega på onsdag förmiddag. Jag börjar hålla med henne.

I måndags skulle jag berätta om mitt jobb för eleverna på en folkhögskola.

Inställt.

På lördag skulle min dotter ha spelat på Gävle kulturskolans klassiska festival.

Inställt.

Jag skulle just börja skriva min intervju med regissören för Folkteaterns nya föreställning Perplex...

Inställt, inställt, inställt.

Och nu säger vissa att man inte ens ska få träffa kompisar.

Ska vi helt enkelt bara säga att mars och april ställs in, och hela skiten flyttas till juni-juli?

Kan det vara så att denna allomfattande inställsamhet är ett uttryck för att vi proppmätta västerlänningar har en oförlöst längtan efter en katastrof?

Självklart ska riskgrupper stanna hemma, självklart ska stora folksamlingar stoppas och självklart ska utlandsresandet minimeras. Men kan vi inte få kvar nåt litet bara?

Kan det vara så att en del saker ställs in ganska lättvindigt? Kanske av rädsla, kanske bara för att alla andra ställer in?

Jag kan lätt känna igen mig i Muminpappans romantiska dragning till stora stormar och svårnavigerade undantagstillstånd i tillvaron. "Bara det händer nåt", liksom.

Det är lätt att hitta exempel på den kulturella människans behov av att försöka greppa apokalypsen. Eller katastrofen, eller krisen, eller undantagstillståndet, om de orden känns bättre.

På senvinterns teckningsbiennal i Sandviken hanterade många konstnärer olika former av högaktuella kriser, inte minst klimatet.

Zombieeposet "The Walking Dead" vältrar ut tio säsonger, och vi suger girigt i oss av berättelsen om världen efter den västerländska civilisationen.

Netflix första skandinaviska produktion "The Rain" var ett billigt försök i genren. Den hade sina styrkor men var mest en introduktion i postapokalypsens genrekonventioner.

Och TT rapporterade nyligen att REM:s gamla låt "It's the end of the world as we know it" från 1987 har fått ett uppsving på strömningstjänster – trots att den snarare handlar om miljöförstöring och galna predikanter än pandemi.

Vi är många som känner att världen har blivit konstig de senaste åren. Som att en apokalyps har varit på gång men inte riktigt brutit ut.

Gamla självklarheter gäller inte längre, och många är på riktigt rädda för att civilisationens undergång är oundviklig om inte politiken läggs om.

Jag orkar inte nämna dom vid namn, men en del ledande politiker har lyckats rita om kartan för vilka dumheter som är möjliga att säga offentligt. Som att politik inte ska baseras på experters kunskaper.

Det är obehagliga glidningar, så långsamma så långsamma att de är svåra att hantera. Det är som den välbekanta grodan i det sakta uppkokande vattnet, som inte reagerar på förändringen innan det är för sent.

Muminvärlden är en snällare värld än vår. Pappan vet nog att om katastrofen kommer så är den ganska beskedlig, han kan hantera den.

På samma sätt tänker jag att vi kanske upphöjer corona till katastrof, för att vi vet att det är en katastrof vi kommer att klara.

Det är läskigt nu, men det kommer att ordna sig.