Fredrik Björkman väljer tre favoriter på en tämligen ljummen länskonst

Det är tyvärr med en vag jaha-känsla jag lämnar länskonstutställningen som hålls på länsmuseet i år. Det är inte en dåligt, men inte heller några stora överraskningar. Snarare en uppvisning av ”jo, såhär ser konsten i länet ut just nu”.

En orsak är förstås att många av konstnärerna visades på Gävle konstcentrums höstsalong, som avslutades nyligen. Där var upplägget ungefär detsamma. På höstsalongen var det emellertid fler konstnärer som utmanade och ville grejer, och därför var den utställningen relevantare och intressantare.

Det är dock ett antal unga konstnärer som sticker ut på länskonsten.

Jag blir golvad av ljusdalskonstnären Linus Kanths (f 1988) oljemålning "Blue", som intensivt uttrycker en känsla av psykisk sjukdom. Jag tänker på Frödings svärta, även om stilen nog snarare är inspirerad av Francis Bacon. Tavlan är som en ”Skriet” inför ett skakigt 20-tal, tänker jag. Infoga din egen ångest, om den så bottnar i klimat och bullerhöger, eller massinvandring och pk-medias strypgrepp om fosterlandet.

Ett annat utropstecken för oss som gillar starka uttryck är gävlebaserade Jonas Hammarstrands (f 1985) vilda "Even a Cock can be a Chicken". Jag lyfte fram honom även på höstsalongen, och om ett par veckor öppnar han sin första separatutställning på Konstcentrums ”bakficka”, Rågången.

Två av utställningens stipendiater är väl valda.

Gävle konstskolas stipendiat Mikaela Palmeby (Gävle, f 1990) har gjort det enda konstverk på utställningen som jag vill klassa som installation. Hon använder naturens former, och utnyttjar kontrasten mellan hård blank keramik och mjuk matt textil. Resultatet är fascinerande äckliga organiska former. Är det djur eller organ eller vad är det? Vad vill de mig?

Det ska bli spännande att följa detta konstnärskap.

Länskonstföreningens yngrestipendiat var en lågoddsare. Det är Fanny Erkelius (f 1993), som hade en hudlös separatutställning om sig och sin mamma på länsmuseet i höstas. Hon målar tämligen virtuost om sina känslor kring mammans alkoholism och självmord, och alla tycks älska henne.

Ett sista konstverk värt att lyfta fram är "Vi", av pseudonymen Seyda (f 1976) från Gävle. Möjligen är det meningen att du som betraktare ska se en vulva, en kvinnokraft, som bryter fram genom sekler av svärta. Annars går det finfint att se detta som en skicklig uppvisning i abstraktion, kulör och kontrast. Verkligen ett konstverk att älska.

Utställning

”Länskonst” är ett årligt arrangemang av Gävleborgs länskonstförening. En jurybedömd utställning dit konstnärer med mer eller mindre stark anknytning till länet kan söka. En jury väljer ut vilka konstverk som ska visas (varpå övriga skriver på Facebook att juryn inte fattar konst).

120 personer sökte, 45 kom med.

Jury har varit Konstcentrums Malva Molund och Anders Norén, ordförande i Sveriges konstföreningar Gävleborg mm.

Tre stipendiater utses på förhand och deltar så att säga utom tävlan: Seywan Saedian, Fanny Erkelius och Mikaela Palmeby.

Länskonsten ambulerar, bland annat eftersom konstnärerna har en tendens att avstå om den hålls långt från deras hem. Förra året hölls den i Gysinge.

Utställningen har vernissage på länsmuseet 14/12 och pågår till 12 januari.