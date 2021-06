Fredrik Björkman: "WOW att detta finns" – i två dagar får Hållnäs en unik konstupplevelse

Dansaren SU-EN från Almunge och cellisten Amit Sen från Österlen har bråda dagar. Torsdag och fredag har de residerat i Hållnäs och överraskat massor av folk med sin improviserade performancekonst.

Överfaller är förstås helt fel ord. "Hej vi ber om lov att improvisera dans och musik för er" säger de. Men ni fattar bilden, när två avantgardistiska världsartister oanmält dimper ner i folks vardag.

Det kan vara groteskt, det kan vara vackert, det är överraskande och anarkistiskt.

SU-EN ("det är mitt artistnamn, jag har många andra namn") arbetar i den japanska konstformen butoh (mörkrets dans). Den har rötter i 60-talets experimenterande och sökande konstscen, och ligger mellan dans och kroppsperformance.

SU-EN och cellisten Amit Sen har varit en konstnärlig duo sedan 2006, och de har uppträtt runt jorden.

Butohns frihet speglas i hur Amit Sen spelar cello.

– Om man vet hur den är konstruerad kan man banka rätt hårt på den, säger han.

Det knäppaste han har gjort med en cello är att rista in orden "I have nothing to play" i locket med en dremel, en slags fräs.

Första stoppet är utanför skolan i Edvalla.

Krocken med den uppstyrda, närmast institutionella feelingen på en F-6-skola blir naturligtvis magnifik. Duon får be barnen att inte sitta så välordnat på trappen, kom och var med oss i sandlådan istället!

Men va? Kan en vuxen ta på sig en grön peruk och knäppdansa med en sopkvast på vår lekplats?

Och kan en cellist i kostym lägga sig i gräset bredvid och låta oss knäppa på strängarna?

Det dröjer inte länge förrän barnen samspelar med SU-EN och Amit Sen. Jag ska också lägga mig i gräset!

– Roligt men läskigt och konstigt, hördes ett barn sammanfatta.

Det är ingen vild gissning att de kommer att komma ihåg detta för evigt.

Nästa stopp efter skolan är elvakaffet på församlingshemmet intill, där den före detta syföreningen träffas för första gången efter pandemin. Damerna sätter sig i skuggan av den mäktiga eken, och spelet kan börja.

Här gör duon en mycket mer nedtonad improvisation, med koskällor och mjukare rörelser i dialog med trädets stam.

Ja, de vill alltid anpassa sin konst till just den publik de har hittat för stunden.

På väg tillbaka till bilarna spelar de spontant för en lastbilschaufför och för två kyrkogårdsarbetare som ser ut att undra vad fanken som hände.

Detta är konst på riktigt tänker jag. Konst som berör hela människan, som berör människor som aldrig hade övervägt att själva söka upp den. Konst som visar att en annan värld är möjlig. Om vi vill.

Och det är i sanning WOW.

Framträdandena dokumenteras med video. En konstfilm kommer att klippas ihop i blixtfart, och visas på hembygdsgården på lördagen. Anmälan sker via Åsa Norling på Hållnäs konstkoloni, som samordnar denna happening.

"Oväntat besök" arrangeras av konstkolonin, hembygdsföreningen, SU-EN Butoh Company och Ars & Modus. Stöd ges av Tierps kommun och Region Uppsala.