Fredrik Selgeryd: Bonde söker fru i all ära – här är 3 andra realityprogram jag gärna deltar i

3 realityprogram jag gärna deltar i:

1. Robinson

Den bästa castingen de senaste tio åren torde vara Arga Snickaren till Robinson-ön, och jag träffar honom betydligt hellre på en sandstrand än bredvid mitt pågående altanbygge. Sol, tävlingar och kokosmjölk. Say no more. Eller, låt mig förresten säga att min enda superkraft är att jag aldrig känner hunger.

2. Baren

Minns ni den gamla härliga Baren, som låg någonstans i Stockholm. Ett gäng människor kastades in bakom bardisken och röstade varje vecka ut varandra. Och vem har aldrig någon gång höjt blicken till sin närmsta vän och utbrist "vi borde starta en bar", som om orden aldrig utbrustits förut?

Nu kan vi ta ner våra händer.

3. Love Island

Faktum är att Love Island troligtvis är det djupaste realityprogrammet där ute. Sättet de unga vältränade presonerna pratar känslor med varandra når nivåer som Linda Lonforff bara kan drömma om. Love island bevisar att unga idag är djupare än vad unga var förr. Nu har jag visserligen en flickvän. Men annars så.

För att vara med i serien behöver man dock vara vältränad. Jag får anmäla mig till Robinson innan.