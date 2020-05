Fredrik Selgeryd: De livestreamade konserterna kan skapa någonting unikt – om musikerna bara tar chansen

Det första beviset kom från en balkong i Italien.

Spontankonserter från människor i karantän tog sig på virala vingar ut över Europa, norrut mot Sverige. "Konserterna" visade med en rasande vacker tydlighet att vårat inre känsloliv och musik är fjättrade samman på ett sätt som varken kan förklaras eller eliminera. Alla människor består av musik (förutom Sveriges förbundskapten i fotboll Janne Andersson och min gamla klasskompis Micke J som båda kungjort att de aldrig lyssnat på musik och aldrig haft en favoritlåt).

Alla vi andra behöver musiken.

Corona har givetvis inte berövat oss människor på musik. Som alla kulturyttringar är den till viss del odödlig och vi kan konsumera den när vi vill, om bara vårat internet är stabilt nog. Men upplevelsen att höra någonting live, för första gången, blev till stor del krokbensfälld av covid-19. Därför var vi extra mottagliga och öppnade genast upp våra emotionella landningsbanor när balkongkonserterna från Italien kom flygande.

Musiker och kulturarbetare som grupp insåg också relativt snabbt att det fanns sätt för dem att göra det de älskar allra mest, att agera och framträda live för en publik. Livestreamade konserter på internet har självfallet existerat sedan det var tekniskt möjligt att streama live via internet, det vill säga tiotals år. Närmare bestämt sedan 1995, då den första livestreamade konserten sändes, berättar Google för mig.

Men att livestreama sina konserter på eget bevåg, utan livepublik, är trots allt en obesökt vildmark för de flesta musiker.

Vi, Arbetarbladet, har tillsammans med Kulturcentrum i Sandviken de senaste veckorna livestreamat två kulturupplevelser i veckan. Jag var nyligen på plats i den ombyggda dramasalen när det var dags för hårdrocksbandet Northern Ladies att uppträda. Förutom bandet på fem personer befinner sig endast två kamerapersoner och två tekniker i rummet. Trots det verkar bandet inte ha några problem att skapa energi.

– Det är så klart väldigt ovant, men det var väldigt roligt, berättade Ida Strandberg, basist i bandet.

– Vi går in hundra procent även när vi repar själva så för oss var det bara att köra, menar Johan Birgersson, gitarrist.

Hade ni kunnat tänka er att göra det här även i framtiden, när coronakrisen är över?

– Absolut, det är ju ett enkelt och bra sätt att uppträda och nå ut till människor. Kanske andra människor än de som kommer på våra konserter, säger gitarristen Marie Strandberg.

Jag tror, och hoppas, att Northern Ladies och alla andra musiker där ute inser att någonting positivt kan grävas fram ur den annars genomnegativa sörjan som är covid-19. Om vi tar bort publiken är det främst musikvideorna som varit musikens sätt att ta sig ut genom våra skärmar. Jag, personligen, har alltid ansett att just musikvideon är en av de mest ointressanta grenar som växer ut från musikträdet. Just Northern Ladies vann pris för Årets musikvideo på årets Local Heroes. Det var en fantastisk video som var värd all hyllning, men om jag ska vara ärlig gav det mig betydligt mer när de uppträdde framför några kameror, med två tekniker och ett par lampor.

Livestreamade konserter är en dörr som bara en liten del av musikbranschen sneglat igenom, men jag är helt säker på att när så många begåvade musiker väljer att öppna dörren, kommer intressanta saker att hända. Vad som kommer att hända eller vad som borde hända vet jag inte. Och vi ska inte prata som om livestreamad musik kommer att förändra en hel musikbransch och att ingenting kommer att bli sig likt. Men jag vet att när en chans till kreativitet öppnar sig, brukar det gå rätt snabbt innan begåvade kreatörer gör saker vi inte visste att vi ville se.

Jag är inte musiker, men jag kan tänka mig att det svåra med livestreamade konserter, är att hitta en stark känsla av meningsfullhet. Att uppträda inför en extatisk publik måste vara bland de mest meningsfulla känslorna som existerar. Framför en ensam kamera kan det må hända vara svårare att uppnå känslan av att det man gör är meningsfullt. Men får bara tillräckligt många kreatörer under en tillräckligt lång tid försöka skapa meningsfullhet är jag inte orolig.

Så, alla musiker där ute. Ta chansen, sätt på kameran – och skapa mening för er, och alla oss hemma i soffan.