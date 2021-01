Fredrik Selgeryd: Jag granskade hundratals märken – här är de snyggaste och värsta klubbmärkena i Gästrikland

För något år sedan sjösatte jag ett projekt.

Projektet resulterade i att brevbärarens besök inte längre innebär räkningsvånda eller ångest över den 34 kilo tunga reklamhögen av urskogskadaver. Nu för tiden studsar jag ut som en tequila-spetsad chihuahua när det rasslar till i brevlådan.

Jag var i desperat behov av en hobby, och eftersom jag alltid haft en stark hoarder-ådra och besitter ett perverst fotbollsintresse blev valet enkelt:

Jag ska börja samla på fotbollsvimplar.

Under året som gått har generösa fotbollsklubbar runtom i Sverige postat sina vimplar och jag ska säga er:

Att sätta sig vid köksbordet med en kopp kaffe och tre oöppnade paket. Att med sakral vördnad öppna paketen och betrakta Brålanda IF, Dingtuna GIF och Rörums SK:s klubbmärken. Att kasta sig ut i Google-poolen och läsa att bronshjälten Tommy Svensson inledde sin tränarkarriär i Alvesta GIF och att Vikens IK kryssade i sin sista match i division 5 mot Allerums GIF.

Det är lycka.

Året har också varit en estetisk och heraldisk resa. I mitt huvud har jag recenserat klubbmärkenas gestaltning och försökt förstå varför de ser ut som de gör.

Jäklar vad estetiskt fulländad IFK Lindesbergs märke är. Varför har Tobo ett fult skissat lokomotiv på sitt märke?

Ett år av samlande gör givetvis inte mig till en expert – men ett år av samlande bygger hybris. En hybris som lett fram till att jag nu tagit mig friheten att pracka på er mina omdömen.

Ni vet hur (nästan sexuellt) upphetsade vi i media blir av att få konstruera listor. Lägg också till mina tidigare beskrivna känslor för klubbmärken så förstår ni hur jag mått när jag konstruerat följande lista – den viktigaste lista jag någonsin konstruerat: Gästriklands snyggaste klubbmärken.

För att kunna publicera den extremt subjektiva listan under år 2021 avgränsade jag urvalet till lagidrotter och klubbar som är aktiva idag. Sisådär 200 lokala klubbmärken har hälsat på i min hjärna och presenterat sig själva.

Här är de tio som gjort bäst intryck – och de tre som jag helst önskat att jag aldrig sett.

Gästriklands tio snyggaste klubbmärken:

10 – Hofors AIF

Egentligen påminner Hofors klubbmärke mer om ett stadsvapen. Men det är mycket i märket som är tilltalande: Den diskreta tornformen upptill, Textens böjning, som skapar rörelse i bilden. Älgen, som ger ett snällt intryck, och som omgärdas av... snöflingor? Klubben har, förutom fotboll, även verksamhet inom alpint och längdskidor. Därför känns det rimligt att märket för tankarna till vintern, kyla och gemenskap.

9 – Sandvikens AIK

Både SAIK och deras stadsantagonist SIF jobbar med enkel outsvävande estetik. Men där SIF mest framstår som tråkig och ointressant balanserar SAIK över, på den klassiskt vackra sidan. En detaljrik krans som hålls ihop av en vit banner gör att märket får en extra estetisk skjuts. Färgena är vackra en mörkblå botten är ofta en bra idé på liknande märken (se Gefle IF). De flesta klubbarna i Sandviken arbetar med klassiska metoder, och av tätortsklubbarna är SAIK den som lyckas bäst.

8 – IBK Alba

Den enda klubben som förekommer på båda mina listor. Att Alba från början valde att anknyta klubbmärke och klubbnamn till en stormfågel som lever på andra sidan jorden förefaller för den oinvigde som orimligt. Men klubbar som vågar jobba med djur ska alltid hyllas. Risken är förstås att märket blir barnsligt men det svartvita märket är riktigt snyggt. Märket är klubbens ursprungliga märke, som man sedan gjorde ett antal obskyra varianter på (bland annat albatrossen som stirrade mot beskådaren, med någonting arrogant-aggressivt, något kapitoliumstormande i blicken). Men när klubben återuppstod för något år sedan valde man att gå tillbaka till rötterna. Helt, helt, helt rätt tänkt, enligt mig.

7 – Brynäs IF

Hade min lista varit en monarkmiddag hade Brynäs logga varit drottning Elizabeth, den självklara höjdaren. Och jodå, precis som brittdrottningen lyckas Brynäs skapa stora känslor med små metoder. De hjärtomringade bokstäverna ger dynamik, och den tätt omringade kransen kramar ihop klubbmärket på ett snyggt sätt. Lägg därtill att initialerna "B I F" är rent estetiskt fina tillsammans. Hockeyloggor blir ofta hiss (Rögle och Västerås) eller miss (Linköping och Malmö). Brynäs märke befinner sig odiskutabelt i hissen, på en av de allra högsta våningarna.

6 – Forsbacka IK

Många klubbmärken har en liknande siluett som Forsbacka IK. Den kanske vanligaste formen av en vapensköld med två valv upptill, valv på sidan som går ihop i en spets nedtill. Forsbackas klubbmärke är enligt mig det vackraste i sitt slag i Gästrikland. Färgerna är visserligen klassiska, men jag gillar att de låter den svarta färgen ta plats. Resultatet blir ett klassiskt, men modernt klubbmärke.

5 – Ockelbo IF

Ett klubbmärke som lite otippat tar sig in på min topplista. Jag har mött Ockelbo IF en mängd gånger, men har aldrig noterat att det sitter en vaksam uggla på motspelarnas bröst. Djur är kul, och här finns faktiskt en koppling mellan djuret och klubben, även om den säkert flyger över mångas huvuden. Ockelbo har genom århundradena felstavats som Ugglebo (kopplat till "Ukle" som användes ett par sekel tillbaka) och har till och med haft en uggla i sockenssigillen. Den röda färgen och den röda ringen går att förbättra, men ugglan som sitter på en tjock och stabil krans känns bara så rätt. Klart Ockelbo ska ha en uv i sitt klubbmärke, liksom.

4 – IK Huge

Att skapa klubbmärken som springer ur det fornnordiska är sällan en bra idé (vi återkommer till det på värsta-listan). Men IK Huge lyckas på något sätt skapa en runskrifts-kantighet utan att det känns konstlat och cheesy. Man drar inte på samtliga fornnordiska växlar, utan låter det diskret vila i bakgrunden och blir endast uppenbart om man verkligen iakttar klubbmärket noggrant. Namnet kommer från den fornnordiska jätten Utgårdalokes tjänare, vid namn Huge. Huge tävlade enligt myten mot Tors tjänare i snabbhet, och enligt legenden vann Huge. Därav kopplingen till vingarna som återfinns i Huges klubbmärke.

3 – Gefle IF

Som SIF-supporter tar det emot. Klubbarna är relativt jämlika på planen – men när det gäller matchen om klubbmärket slutar det med utklassningsseger för Gefle IF. Den heltäckande och hopbundna kransen ligger som en badring kring de tre initialerna som flyter på en mörkblå yta. Kransen toppas av tre torn, som viskar om hur klubben pysslat med sport längre än de flesta andra klubbar i idrottsgästrikland. Årtalet 1882 hamrar slutligen fast GIF:s historiska tyngd och befäster klubbens plats på denna lista.

2 – Åshammars IK

Det är aningen höjt i oklarhet. Åshammars logga står visserligen som officiellt klubbmärke på ett antal ställen (bland annat på Svenska fotbollsförbundet) men det dyker även upp en matchtröja från 2015 med ett betydligt mindre angenämt märke. Efter att jag bedyrat mig att undersöka saken i 30 minuter och ringt tre samtal utan resultat är det fortfarande oklart om klubben använder det rasande vackra klubbmärket på sina matchställ. Men då märket checkar i alla mina boxar för ett klubbmärke väljer jag att ignorera oklarheten. Färgerna, de mörkblåa och guldgula, ger ett kaxigt men tidlöst intryck. De använder en klassisk sköld men har vågat sticka ut med sköldens utformning som gör märket unikt. Tre enkla bokstäver, med ett specifikt datum flörtar med ursprunget. Och i mitten: en fotboll med sömmar som ser ut som sömmar på en fotboll ska se ut. Om nu Åshammars IK valt att använda ett nyare klubbmärke vill jag uppmana dem:

Byt tillbaka, illa kvickt.

1 – Gävle GIK

Under min innebandyuppväxt i Sandviken var GGIK de stora antagonisterna. De var de välkammade nykterist-godtämplarna från öst, där alla spelare tvingades ha de där fula glasögonen (då fanns inga krav på skyddsglasögon för yngre spelare). Vi i IBK Aston var de ruffiga och brokiga gänget från öst. De flesta slagen vanns av oss, men jag kände alltid en avundsjuka. De har mycket snyggare klubbmärke än oss.

Egentligen borde det inte funka. Märket har alltför många olika spretiga komponenter. Svarta vingar här. En kil med siffran "1" som existerar av oklar anledning där. Lägg därtill en aldeles för lång text och en ring med röda initialer. Det borde inte fungera – men oj, vad det fungerar. Fälten smälter samman och skapar ett behagligt djup i bilden. De olika delarna skapar också en illusion av den klassiska skölden med två valv upptill.

Det tar emot att ge de välpolerade godtämplarna det:

Men GGIK har tveklöst Gästriklands snyggaste klubbmärke!

Gästriklands tre värsta klubbmärken (Utan inbördes ordning, jag utser inte gärna vilken som är absolut värst):

SAIK Bandy

Klassiskt och känslosamt, javisst. Stål-S:et som pryder SAIK-spelarnas bröst när de far fram över isen är både snyggt och enkelt. M en som klubbmärke går det att kräva mer av ett av Sveriges bästa bandylag. Att endast använda ett S som ser ut som sådana där bilkurvor som finns på lekmattor duger helt enkelt inte. Ett årtal, en ram eller någonting som signalerar antalet SM-guld skulle förhöja märket betydligt. Less isn't always more.

IBK Runsten

Jag har själv spelat i IBK Runsten, och det är en av de mest sympatiska klubbarna jag kommit i kontakt med. Men den där kolossen på bröstet var jag aldrig speciellt stolt över.

Till skillnad från IK Huge har IBK Runsten överarbetat och gått för långt i sitt fornnordiska tema. Klubben gjorde det visserligen inte lätt för sig själv när de valde att döpa klubben till IBK Runsten. Jag har nämligen svårt att se att en runsten kan vara estetiskt vacker på ett klubbmärke om så Ernst Billgren hade designat den. Men någonting bättre än ett märke som ser ut att vara designat av den där ljusstaken i Skönheten och odjuret, som har kronljus till händer, borde väl gå at få fram?

Ockelbo basket

Klubbmärken och Gästrikebasket tycks inte vara ett lyckligt äktenskap. Samtliga lokala basketklubbar hade egentligen kunnat kvala in på värsta-listan. Men jag väljer att lyfta fram Ockelbos totala avsaknad av stil och fantasi. En klassisk basketboll, övertäckt av ordet "Ockelbo" i ett anskrämligt teckensnitt. Som om det inte räckte har man valt att lägga en ram kring bokstäverna, i samma poänglösa orangea färg som basketbollens sömmar. Ockelbo är en sympatisk förening – men innehar ett märke så ointressant att det blir osympatiskt. Ockelbo förtjänar bättre.

Fotnot: Efter krönikans framställning har skribenten blivit informerad att teckensnittet på "Ockelbo" är en kopia på Ockelboskotrarnas teckensnitt. Det giltig och sympatiskt. Men rent stilistiskt går det inte att komma ifrån; Märket är under (och då menar jag Marianergraven-djupt) all kritik.