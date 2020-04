Fredrik Selgeryd: "Jag minns ingen glädje från min barndom i Sandviken – det kommer min nyfödda dotter inte heller att göra"

Mitt där nere i coronadjupet tändes, åtminstone för mig och min familj, ett astronomiskt starkt ljus för några veckor sedan. Som en skinande, gnistrande superjätte-stjärna kom vår dotter till världen. En lördagskväll där det mesta annat i världen kretsade kring Corona hade vårt universum fått en kropp med ännu starkare dragningskraft.

Häromdagen satt jag med min lilla superjätte sovande i famnen. Det kändes märkligt. Som de flesta föräldrar kände jag givetvis stolthet, och varje cell av min kropp ville åka på världsturné och visa upp vad vi skapat.

Men virusoron har gjort att vi hållit oss hemma, för oss själva. I den där soffan, där jag låg en kväll med min sovande dotter i famnen.

Jag låg där, filosoferade om frågor som man ju gör när tiden går långsammare än vanligt.

Har folk förstått hur hett det kommer vara med bilbingo i sommar?

Hur orkar alla biltillverkare sätta upp de där handtagen, som ingen någonsin använder, ovanför insidan av bildörren?

Varför är inga däggdjur gröna?

Är OMD:s "Walking on the milky way" historiens bästa låt, eller är jag bara fångad i en tankemässig astronomispiral?

Sedan tittar jag på min splitternya dotter och börjar sedan förlora mig i en tanke – om lycka.

En av de största sorgerna i livet är att ingen människa kommer att minnas de dagar då de var som mest älskade. Fullständigt, förblindande, helt och hållet älskade.

Vi får barn, sedan tillbringar vi de kommande fem åren åt att utsätta våra barn för så mycket lycka vi bara kan.

Men om vi ska vara ärliga är det inte lycka vi utsätter våra barn för. Det är glädje.

Mo Gawdat, en affärsområdeschef på Google, har ägnat åratal åt att hitta en formel för vad lycka är. Han kom till slut bland annat fram till att "Lycka handlar inte om vad världen ger dig. Lycka handlar om vad du tänker om det som världen ger dig". Formeln innehåller en mängd variabler, men resultatet förenklas så här:

Lycka handlar om att helt enkelt vara tillfreds och nöjd med det som livet ger oss. En slags trygghet i att universum är på vår sida.

Den gode Mo menar att vi ofta misstar glädje för lycka: "Roligt är den moderna världens ersättare för lycka. När jag inte kan uppnå det stadiet av lycka går jag ut och festar så att min hjärna slutar tänka. Så länge den inte tänker längre tror jag att jag känner mig lycklig”, menar han.

När vi människor utvärderar vår egen uppväxt, och ställer oss frågan "hade jag en lycklig uppväxt", menar vi just lycka. Kände våra barn-jag att vi var till freds med det våra föräldrar (läs livet, reds. anm.) gav oss.

Men när vi jagar lycka åt våra barn, jagar vi oftast egentligen glädje.

Och om ärligheten än en gång ska fram, jag kan inte minnas en enda glädjestund i mitt liv innan sex års ålder när jag fick en ny glass då jag tappat min första i trappen. Jag var säkert glad när min lillebror föddes, när jag fick tjugoelva julklappar eller när min familj skaffade en katt. Men jag minns det inte överhuvudtaget. (Vill föra till protokollet att min barndom var väldigt lycklig).

Men det är det som ofta är grejen med glädje. Glädje fastnar ofta inte, det rinner av som om det är vatten, och vi är en flock gäss.

Självklart kan det finnas ett samband mellan de två. Föräldrar som är mer benägna att skänka glädje, om än kortsiktig, till sina barn har må hända större chans att skänka dem en känsla av lycka. Men kanske gör den eviga strävan på glädje att förväntningarna på livet skevar, och rubbar Mo Gawdats formel.

Det är det som slår mig, när jag ligger där i soffan.

Tänk om vi föräldrar ägnar 92 procent av vår energi på att jaga glädje för våra barn, när vi egentligen borde jaga någonting annat.

Och är det lycka och inte glädje vi borde jaga, hur tusan gör vi det utan att tro att svaren ligger i en ny cykel, smartphone eller en mopedbil.

Det är den stora gåtan.

Nästan lika gåtfullt som universum, tänker jag innan lillen i mitt knä gnyr till. Jag ger henne en försiktig puss på huvudet och jag tänker att jag älskar henne mer än livet.

Synd bara att hon antagligen inte kommer att minnas det.