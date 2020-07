Fridlyst berguv i pappersåtervinningen: "Aldrig varit med om något liknande"

På torsdagsmorgonen fick polisen ett samtal från pappersåtervinningen Stena Recycling, som berättade att en berguv satt inne i presshallen och hade problem att röra sig.

– Den satt där på pappershögen och hade svårt att flyga. Den försökte ta sig iväg men vingen hängde så han kom ingen vart, berättar Håkan Illman.

Berguven har troligtvis tagit sig in under natten på jakt efter mat.

– Vi upptäckte den i morse och den har antagligen tagit sin genom något fönster eller något annat som stått öppet.

– Jag har jobbat här sen 1998 och aldrig varit med om något liknande. Det har varit hundar och sånt men inget på denna nivå.

Efter att ha blivit hänvisad till olika ställen, fick personalen på Stena Recycling till slut godkännande att själva köra den chockade berguven till Furuvik.

– Vi har placerat honom i den här lådan och förhoppningsvis piggnar han på sig, säger Magnus Sandström, som agerar chaufför åt berguven när tidningen kommer till platsen.

Berguven benämns som Europas största uggla. Under de senaste åren har det kommit rapporter från flera landskap om en kraftig minskning av arten. Per Aspenberg som är ornitolog och ordförande på Gävle Fågelklubb menar att fågeln är hotad och känslig för mänsklig påverkan.

– Den har minskat kraftigt i hela landet. Det senaste är att det finns omkring två häckande par i Gästrikland.

Trots det är inte Per Aspenberg jätteförvånad över upptäckten.

– Det finns historia av att berguvar letat sig in i olämpliga skrymslen. För några år sen var det några stycken som hade tagit sig in i Sandviks lokaler. Den har troligen letat efter mat och kanske jagat någon kanin som sprang in där.

På Furuvik har berguven tagits hand om och satts i ett hägn och blivit matad med möss. Den ska rehabiliteras och troligen kommer den kunna återvända till naturen snarast.