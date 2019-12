Friidrottsboomen i Gävle – rekord för Gavlehovspelen: "Det stoppar inte med det här"

Det är ingen tvekan om att Gefle IF greppat de möjligheter som den fortfarande nya hallen för friidrott har gett.

Intresset för friidrott i Gävle ökade redan i fjol – och har fortsatt.

– Friidrott lockar just nu. Det kan vi tacka den här hallen som ger oss träningsmöjligheter under vintern. Att vi hade ett U23EM här i stan var ju också något som ökade intresset, säger Ann-Sofie Lundblad, föreningschef i Gefle IF Friidrott.

Därför har det här hänt:

– Vi har startat fyra nya träningsgrupper, för ungdomar född 2013 till –07, bara i höst. Det är 130 nya barn. Och det stoppar inte med det. Vi har 40 barn till som vill vara med. Det känns fantastiskt.

– På lördagar kör vi något som vi kallar friidrottskul där man får prova på.

Kanske går det att tala om Nya Gefle IF. Ett GIF med unika möjligheter genom hallen.

– Ja, det kan man nog säga. Vi bygger från grunden. Bara under hösten har vi fått in 15 nya ledare också och det behövs. Men jag tror på att sätta en bra organisation med rutiner och struktur – då har vi den grund som är så viktig för allt arbete i en friidrottsförening.

Det egna jättearrangemang under två dagar var också en massmönstring av klubbens framtid.

Nästan 180 ungdomar i åldrarna från åtta år upp till 17, tävlade i Gefle IF:s färger.

– Det kan vara rekord. Jag kan faktiskt inte påminna mig något liknande, säger Mats Åkerlind, mångårig ledare i föreningen.

Det var inte bara debutanter på de blå tävlingsbanorna, utan även runtomkring i arenan i gula västar – funktionärerna.

– Det är oerhört viktigt, inte bara för tävlingen – utan för sammanhållningen i föreningen. Det är många föräldrar som knappt varit här förut.

Gavlehovspelen slog också rekord, närmare 380 tävlande fanns med. Det var en ökning med 160 aktiva från i fjol.

– Det var tävlande från klubbar från Sollefteå till Karlstad. Tävlingen ligger bra i tiden, säger Ann-Sofie Lundblad.

– Vi får på det här sättet också visa att vi klarar allt – från internationella mästerskap till ungdomstävlingar.

– Om två veckor kör vi förresten skol-DM också.

Gavlehovspelen var inte bara en anstormning av framtiden – det fanns även resultat som stack ut.

En som lyckades alldeles fantastiskt var GIF-talangen Thirachai Schröder som slog till med två toppresultat och klubbrekord i P15-klassen.

I höjd tog han hela 1,92 – och i tresteg landade han inte förrän på 13,37.

Det är två resultat som är i absolut topp i hans åldersklass.