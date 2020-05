Furuvik öppnade upp med avstängda karuseller och färre besökare än vanligt: "Känns nästan som parken krympt"

► LÄS MER: Bakslag för ungdomar – rekordfå sommarjobb i Furuvik: "Många delar av parken håller stängt"

För att vara en premiärdag i Furuviksparken var det ovanligt få besökare. Den största anledningen heter förstås coronapandemin som gjort att parken tvingats stänga av stora delar av sitt utbud. Endast nya berg- och dalbanan Draken höll öppet på tivolit. Samtidigt håller fortet och regnskogen stängt för att undvika folksamlingar inomhus.

Trots detta uppgav flertalet besökare att man haft en harmonisk och bra dag i parken.

– Jag blev förvånad över att det nästan känns som att parken krymper av att det varit lite folk och det går fortare att ta sig fram. Det har funkat jättebra och har varit trevligt och roligt, säger Erik Schultz Häggqvist som besökte parken tillsammans med dottern Ebba.

Hon var nöjd med både den nya åkattraktionen Draken och att få titta på schimpanserna men det bästa med dagen var ändå:

– Att äta glass, säger Ebba.

Sandra Wilke tillträder officiellt som Furuviks nya vd 1 juni men har redan börjat jobba och var på plats under premiärdagen med familjen. Parken har just satt en gräns på 1 500 besökare men kan komma att öka den senare. Under lördagen kom strax under 700.

– Det var ungefär vad vi hade gissat innan. Det har varit ett bra test idag hur allt fungerar med köer och flöden nu när vi har begränsat utbud, säger Sandra Wilke.

► LÄS MER: Ungarna ska rädda Furuviks säsong – men de måste skyddas från covid-19: "Så nära släkt med oss att de kan få det"