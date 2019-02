Stjärnkrögaren om året i Furuvik: "Jag har lagt ner mycket tid, energi och kärlek på restaurangen"

Jonas Dahlbom sitter sällan stilla. När vi talas vid har han nyligt varit i Lyon och den prestigefyllda franska mattävlingen Bocuse d'Or. Det svenska teamet med Tommy Myllymäki i spetsen tävlade. Jonas är coach och en del av smakteamet, som finns i bakgrunden, tillsammans med bland andra Markus Aujalay.

– Det var en fantastisk prestation av Sverige och det blev silvermedalj, säger Jonas och låter nöjd.

2018 var året då Jonas Dahlbom fick möjligheten att forma Furuvik Havskrog och att under tiden bo i parken.

– Alla som besöker Furuviksparken går förbi huset där vi bodde. Det hände att folk fikade på gräsmattan eller kikade in genom fönstren. Och under parkens öppettider hördes musiken från högtalarna in, skrattar han.

Det var mer speciellt än jobbigt och familjen trivdes bra i huset. Den mesta tiden tillbringades omkring parken och restaurangen, men visst hann han med att se lite av Gävle och bada vid kusten.

Jonas Dahlbom berättar att det redan från början var uppgjort att han skulle starta restaurangen och driva den över sommaren men så blev han kvar året ut i och med satsningen på julbord.

Han säger vidare att en av fördelarna med Furuvik Havskrog är att restaurangen ligger utanför parken, vilket gör att den kan leva sitt eget liv. Restaurangen är inte beroende av parkens öppettider.

– Det var tufft i början med till viss del ung, oerfaren personal, men vi fick det att flyta på som vi ville, säger Jonas.

Han sammanfattar det första året som fantastiskt, med en klassisk skärgårdsmeny. Några rätter som fish 'n' chips och bouillabaisse kommer att finnas kvar, samtidigt som menyn kommer att förändras med ny köksmästare.

Är det första gången som du startat en restaurang för att sedan lämna över?

– Både ja och nej. Det var på ett liknande sätt på Gröna Lund där jag var med och startade restaurangen Fiesta med mexikansk mat, och Hekto, som är en foodtruck utan hjul.

Jonas har lämnat sitt arbete på Furuvik Havskrog men är kvar inom koncernen Parks and Resorts och har nu återgått till Gröna Lund. Där är han i högsta grad inblandad i arbetet med att förnya och förbättra menyer.

– Jag har lagt ner mycket tid, energi och kärlek på Furuvik Havskrog, så visst känns det lite i hjärtat att lämna, säger han.

När det var dags att lämna restaurangen var Jonas trygg med sin efterträdare. Linus Isaksson som tog över som ny kökschef var med redan från starten och de jobbade sida vid sida.

– Han är stabil och duktig, säger Jonas Dahlbom.

De håller kontakten och det är inte omöjligt att Jonas dyker upp och gästspelar på Furuvik Havskrog vid något tillfälle.

– Det skulle definitivt vara roligt, inget är bestämt men Furuvik har en plats i mitt hjärta.

