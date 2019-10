Fyra av fem finalklara för Wallin

SOLVALLA. Fredrik Wallin hade en fenomenal utdelning när Breeders Crown-semifinalerna kördes på Solvalla under söndagseftermiddagen. Med fem hästar till start fick han med sig fyra av dem till finalerna på Eskilstuna den 10 november via placeringarna etta Activated), tvåa(Ies Elisabet), trea(Criterion) och fyra(Loser On Loser). Den femte, Head For Home, galopperade bort sig.

Stochampionatsvinnaren Activated spelades till stor favorit i semifinalen för fyraåriga ston och kom till ledningen efter en vid kurva från ett spår långt ut bakom bilen.

– Jag ville riskera så lite som möjligt, så det blev tredjespår genom första sväng, sade körande Carl Johan Jepson.

– Men jag var ändå rätt så nöjd med hästarna jag hade framför mig. Jag förstod att hon var en önskvärd rygg att få.

Activated släpptes till ledningen och även om luckan kom till slut för Felicity Shagwell kunde hon inte hota Activated på allvar.

– Hon sträckte på sig och svarade ärligt, avslutade Jepson efter segern på 1.13,3a/2 140 meter.

I finalen får hon dessutom sällskap av stallkamraten Loser On Loser.

Värt att nämna är även Ies Elisabets spurt bakom storfavoriten Mascate Match där hon satt sist ännu i sista kurvan men spurtade förbi samtliga utom vinnaren.

Breeders Crown-final, fyraåriga ston

1. Felicity Shagwell

2. Activated

3.Racing Brodda

4. Conrads Rödluva

5. Fanny Chenal

6. Staro Miami

7. Adi Gallia (Nicklas Westerholm)

8. Evelyn

9. Dixie Brick

10. Zeta Wise As (Fredrik Linder)

11. Aleppo Pine

12. Loser on Loser

Mats Persson