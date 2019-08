Fyra olyckor med transporter av vindkraftverk på fem dagar: "Något har gått fel"

Under de fem senaste dagarna har fyra separata olyckor skett under transporter av vindkraftverksdelar från Gävle Hamn. Transporterna, som bara beräknades innebära en del trafikstörningar, har nu alltså under en och samma vecka orsakat avstängda vägar, nästan krossat ett fritidshus, och tvingat en person till sjukhus.