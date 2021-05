Gälman aktuell för SAIK – som tränare: "Kommer ske förändringar"

Det blir inget spel för Skutskär i division 1 nästa säsong, då klubben valt att pausa herrverksamheten. Laget skulle ha tränats av spelande tränaren Niklas Gälman och sedan beskedet har den tidigare elitseriespelaren omgärdats av framtidsrykten.

Enligt uppgift till Bandypuls är 30-åringen nu aktuell för en återkomst till Sandviken, klubben han representerade under tre säsonger innan flytten till Vetlanda 2017.

Men det ska inte handla om en roll som spelare – utan som tränare för damlaget.

– Inga kommentarer där, säger SAIK:s klubbchef Rafi Markarian.

Har ni varit i kontakt med Niklas Gälman?

– Det är en kille som bor i närområdet så det är klart att vi surrar med med honom. Men jag har inga mer kommentarer än så.

Sandviken tränades den gångna säsongen av Patrik Allansson Roos och Rafi Markarian bekräftar att det är förändringar på gång på ledarsidan.

– Det där håller vi på med just nu. Det kommer att ske lite förändringar och hur den konstellationen ska se ut kommer vi att gå ut med senare i veckan. Men ja, det kommer bli förändringar.

Samtidigt som tränarkonstellationen ska spikas fortlöper bygget av spelartruppen. Lagkaptenen Michelle Löfblad har meddelat att hon lägger av och klubben tappar även Julia Norrman.

– Det där håller vi också på med, vi för en dialog med spelarna. Vi har tre spelare under kontrakt och det kommer ramla in lite pusselbitar snart, även det kommer vi att kommunicera senare under veckan, säger Rafi Markarian.

På herrsidan har lagbygget kommit desto längre, där David Brodén är den enda spelaren från fjolårets trupp som ännu står utan kontrakt.

– Det är likadant där, vi ska dra igång försäsongen den här veckan och då ska vi ha spikat truppen. Så vi ber att få återkomma om den biten också.